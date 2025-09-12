دانش آموزان ایرانی چگونه موفق به کسب ۵ مدال طلا در المپیاد نجوم شدند؟

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ یک ماه قبل بود که دانش آموزان المپیادی ایران یک بار دیگر توانستند در جهان بدرخشند و در رقابتهای المپیاد جهانی نجوم، تیم ملی پنج نفره نجوم ایران توانست با کسب پنج مدال طلا، بار دیگر بر سکوی نخست جهان قرار گیرد.
تیم ملی نجوم ایران برای دومین بار پیاپی عملکرد درخشانی در سطح جهان داشت و هر پنج عضو این تیم مدال طلا کسب کردند و تیم ملی ایران تیم برتر جهانی در رشته نجوم شد.
این در حالی است که تیمهای المپیادی ملی ایران در رشتههای ریاضی، فیزیک، شیمی و.. علیرغم موفقیتهای نسبی، مشابه این درخشش تیم ملی نجوم را نداشتند.
این مساله یکی از موضوعات مورد بحث با اعضای تیم ملی المپیاد نجوم ایران بود؛ ارشیا میرشمسی و هیربد فودازی دو دانش آموز پایه دهمی و عضو تیم ملی نجوم ایران بودند که با همراهی محمدامین صادقیان سرپرست دوره آموزش تیم ملی المپیاد نجوم، مهمان خبرگزاری مهر بودند و در خصوص المپیادهای علمی دانش آموزان صحبت کردند.
مسیر موفقیت دانش آموزان در المپیادهای جهانی
المپیادهای علمی پس از ثبتنام و آزمونهای مقدماتی، در مرحله کشوری از سه مرحله تشکیل میشود. مرحله اول المپیاد در زمستان هر سال برگزار میشود و دانش آموزان پایه نهم، دهم و یازدهم میتوانند در این آزمونها شرکت کنند.
حدود ۱۰۰۰ نفر در مرحله اول پذیرفته میشوند تا در فروردین یا اردیبهشت سال بعد در مرحله دوم کشوری شرکت کنند. مرحله دوم عموماً به صورت ترکیبی از سوالات تستی و تشریحی برگزار میشود. در مرحله دوم از میان هزار نفر، حدود ۴۰ نفر انتخاب میشوند تا در دورههای آمادگی تیم المپیاد ملی در فصل تابستان شرکت کنند.
حدود دو ماه دورههای آمادگی برای شرکت در مسابقات جهانی در فصل تابستان برای این ۴۰ نفر، در باشگاه دانش پژوهان جوان برگزار میشود. در پایان فصل تابستان در انتهای این دورهها از این ۴۰ نفر آزمونهایی گرفته میشود.
در پایان این دوره از آزمونهای مرحله سوم، ۱۰ نفر از این ۴۰ نفر مدال طلای المپیاد را در سطح ملی کسب میکنند و برای مسابقات المپیاد جهانی تیم ملی المپیاد را تشکیل میدهند.
این افراد همچنین از شرکت در کنکور هم معاف میشوند و میتوانند در هر رشتهای که تمایل دارند در دانشگاه تحصیل کنند.
این معافیت از شرکت در کنکور تنها مختص به ۱۰ نفری است که مدال طلای کشوری را کسب میکند و دانش آموزانی که مدال نقره و برنز به دست میآورند بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۲۰ تا ۳۰ درصد سهمیه کسب مدال دارند که ترازشان را در کنکور ارتقا خواهد داد.
دانش آموزانی که مدال طلای کشوری را کسب میکنند تا یک سال همراه باشگاه دانش پژوهان جوان هستند تا برای شرکت در مسابقات جهانی آماده شوند و اگر محدودیت تعداد نفرات وجود داشته باشد؛ از میان این تیم ده نفره آزمونهایی گرفته میشود تا با غربال بیشتر، تعداد کمتری عازم مسابقات جهانی شوند.
محمد امین صادقیان سرپرست دوره آموزش تیم ملی المپیاد نجوم در بازدید تیم ملی المپیاد نجوم از خبرگزاری مهر در خصوص این تیم گفت: به طور میانگین هر ساله در هر یک از رشتههای مختلف همچون نجوم، شیمی، فیزیک و ریاضی، یک تیم پنجنفره به مسابقات جهانی اعزام میشوند.
همدلی و همکاری برای کسب موفقیت و کسب مدال طلا در بالاترین سطح ممکن بود
صادقیان سرپرست دوره آموزش تیم ملی المپیاد نجوم در خصوص علت موفقیت چند ساله دانش آموزان ایرانی در المپیاد نجوم جهان گفت: ما در رشته نجوم در سالهای اخیر تلاش کردیم که همواره همه ملزومات موفقیت در مسابقات جهانی را فراهم کنیم؛ تلاش کردیم که همه افراد پای کار باشند. من در مورد تیمهای رشتههای دیگر اطلاعی ندارم اما در رشته نجوم همدلی و همکاری برای کسب موفقیت و کسب مدال طلا در سطح جهانی همواره در بالاترین سطح ممکن برقرار بوده است.
صادقیان افزود: اعضای دانش آموز تیم المپیاد نجوم و مربیان این تیم به صورت شبانه روزی تلاش کردند و با دانش آموزان در ارتباط بودند. اعضای تیم نجوم واقعاً در این زمینه دغدغه مند هستند و از زندگی خود گذاشتن تا موفقیت اعضای تیم را ببینند.
پویایی ویژگی تیم نجوم است
وی با بیان اینکه ویژگی دیگر اعضای تیم نجوم هم دینامیک بودن و پویایی این تیم است؛ گفت: اعضا و مربیان دائماً در حال اصلاح و ارتقا هستند و لزوماً قرار نیست همیشه در تیم نجوم بمانند. شاید برای بقیه رشتههای المپیادی، ساختار ثابتتری وجود داشته باشد اما برای نجوم اینگونه نیست.
اعضای تیم و عناوین درسی نجومیها دائماً در حال تغییر است
سرپرست دوره آموزش تیم ملی المپیاد نجوم گفت: اعضای تیم و عناوین درسی نجومیها دائماً در حال تغییر است و از دانش آموزان هم برای تدریس بهتر بازخورد گرفته میشود. مربیان نگاه بالا به پایین به دانش آموزان ندارند و فضای دوستانه در تیم نجوم حاکم است.
۶۴ کشور از سراسر جهان برای رشتههای مختلف المپیادی شرکت میکنند
صادقیان در خصوص این مسئله گفت: درست است که رشتههای ریاضی و فیزیک از رشتههای قدیمیتر در المپیادهای جهانی است و به عنوان مثال امسال شصتمین دوره المپیاد جهانی ریاضی برگزار شد اما رشته نجوم هم امسال بیستمین دوره خود را تجربه کرده و رقابتهای زیادی در این رشته وجود دارد. ۶۴ کشور از سراسر جهان برای رشتههای مختلف المپیادی شرکت میکنند که حداقل پانزده کشور به صورت جدی برای کسب مدال طلا در رشته نجوم با هم رقابت دارند.
رقابت تنگاتنگ چین، هند، آمریکا، بریتانیا، ایران و کره جنوبی برای کسب مدال طلا
صادقیان افزود: چین، هند، آمریکا، بریتانیا، ایران و کره جنوبی از جمله کشورهایی هستند که در رشته نجوم رقابت تنگاتنگی برای کسب مدال طلا دارند. به عنوان مثال در همین مسابقات که ایران ۵ مدال طلا در رشته نجوم کسب کرد؛ کشورهای هند و بریتانیا هم در نجوم ۴ مدال طلا کسب کردند و مقامهای دوم و سوم را به خود اختصاص دادند یعنی رقابت کشورها با هم در نجوم نزدیک است.
وی با بیان اینکه مسابقات جهانی در رشته نجوم در حال پختهتر شدن است؛ گفت: تعداد کشورهای شرکت کننده برای مدال جهانی در رشته نجوم هم هر ساله بیشتر میشود و به همین دلیل ایران باید توجه خود را برای رشته نجوم بیشتر کند.
صادقیان با بیان اینکه در رشتههای دیگر المپیادی برای کسب موفقیت ما باید در دو سطح کشوری و جهانی تحولاتی ایجاد کنیم؛ گفت: این مساله که در رشتههای دیگر مثل نجوم فوقالعاده نتیجه نگرفتیم؛ نافی زحمات اعضا و مربیان تیم ملی المپیاد نجوم نیست.
در نجوم هم ما در سالهای مختلف تنها یک یا دو طلا و نقره یا برنز کسب میکردیم ولی این تداوم درخشش تیم نجوم ایران در دو سه سال اخیر سابقه نداشته که نشان دهنده عملکرد موفق تیم المپیاد نجوم ایران است.
وضعیت تیم نجوم ایران برای سال آینده
صادقیان در خصوص وضعیت تیم نجوم ایران برای سال آینده هم گفت: از میان ۵ نفر عضو تیم المپیاد نجوم ایران، سه نفر میتوانند سال آینده هم در مسابقات جهانی نجوم شرکت کنند. به طور کلی دانش آموزان دهم و یازدهم برای مسابقات المپیاد جهانی با یکدیگر رقابت میکنند اما دانش آموزان یازدهمی سال بعد باید به دانشگاه بروند لذا تنها دانش آموزان دهمی هستند که دو سال میتوانند در مسابقات جهانی شرکت کنند.
سرپرست دوره آموزش تیم ملی المپیاد نجوم خاطر نشان کرد: این سه نفر که دانش آموزان پایه دهمی هستند سال آینده تنها در دوره تابستانه با ده نفر دیگر رقابت میکنند و لازم نیست در مسابقات مقدماتی و مرحله دو و سه شرکت کنند.
