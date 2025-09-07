  1. دانش و فناوری
  2. علم و دانش
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۰

تجربه‌های ستاره‌ای مدال‌آوران نجوم در شب ماه‌گرفتگی

تجربه‌های ستاره‌ای مدال‌آوران نجوم در شب ماه‌گرفتگی

همزمان با طولانی‌ترین ماه‌گرفتگی سال‌های اخیر، سه نفر از مدال‌آوران المپیاد جهانی نجوم با حضور در مجموعه گنبد مینا از تجربه‌های خود در رصد آسمان و مسیر ورودشان به دنیای ستاره‌ها گفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، رخداد نجومی ماه‌گرفتگی کامل امشب ۱۶ شهریور در سراسر کشور قابل مشاهده است.

همزمان با این رویداد نجومی هیبرید فوادزی، حسین سلطانی و علی نادری سه نفر از مدال‌آوران طلایی المپیاد نجوم در مجموعه گنبد مینا و پل طبیعت حضور یافتند و با شرکت در برنامه تلویزیونی چرخ از تجربه‌های خود در مسیر علاقه‌مندی به نجوم گفتند.

علی نادری و هیربد فوادزی نخستین تجربه‌های رصدی خود، پدیده‌های طبیعی همچون بارش‌های شهابی و سایر رویدادهای نجومی و همچنین معلمان و کتاب‌های دوران کودکی را نقطه‌ شروع علاقه‌مندی خود به آسمان دانستند.

حسین سلطانی در مورد مسیر ورود به المپیاد نجوم گفت: مسیر من به سمت نجوم از سمت المپیاد بود. المپیاد هم مسیر موازی با کنکور است و ما وارد این مسیر شدیم.

این مدال آوران جذاب‌ترین پدیده‌های نجومی که با چشم غیر مسلح دیده می‌شوند را بارش‌های شهابی و کسوف دانستند.

همچنین به گفته آنها سایر پدیده‌ها که با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شوند، دنیای بی‌نهایت از کهکشان‌ها و ابرنواخترها را پیش چشم قرار می‌دهد و هر کدام ذهن انسان را به شگفتی می‌رساند.

کد خبر 6582917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها