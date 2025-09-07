به گزارش خبرنگار مهر، رخداد نجومی ماه‌گرفتگی کامل امشب ۱۶ شهریور در سراسر کشور قابل مشاهده است.

همزمان با این رویداد نجومی هیبرید فوادزی، حسین سلطانی و علی نادری سه نفر از مدال‌آوران طلایی المپیاد نجوم در مجموعه گنبد مینا و پل طبیعت حضور یافتند و با شرکت در برنامه تلویزیونی چرخ از تجربه‌های خود در مسیر علاقه‌مندی به نجوم گفتند.

علی نادری و هیربد فوادزی نخستین تجربه‌های رصدی خود، پدیده‌های طبیعی همچون بارش‌های شهابی و سایر رویدادهای نجومی و همچنین معلمان و کتاب‌های دوران کودکی را نقطه‌ شروع علاقه‌مندی خود به آسمان دانستند.

حسین سلطانی در مورد مسیر ورود به المپیاد نجوم گفت: مسیر من به سمت نجوم از سمت المپیاد بود. المپیاد هم مسیر موازی با کنکور است و ما وارد این مسیر شدیم.

این مدال آوران جذاب‌ترین پدیده‌های نجومی که با چشم غیر مسلح دیده می‌شوند را بارش‌های شهابی و کسوف دانستند.

همچنین به گفته آنها سایر پدیده‌ها که با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شوند، دنیای بی‌نهایت از کهکشان‌ها و ابرنواخترها را پیش چشم قرار می‌دهد و هر کدام ذهن انسان را به شگفتی می‌رساند.