افزایش نسبی دما تا چهارشنبه در استان ایلام

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیشیابی هواشناسی، تا روز چهارشنبه روند افزایش نسبی دما به میزان حدود یک تا سه درجه سانتی‌گراد در سطح استان و نواحی همجوار مورد انتظار است.

وی افزود: از اواخر هفته دمای هوا کاهش محسوس خواهد داشت و این تغییر دما در برخی نقاط می‌تواند تا حد چشمگیری بر شرایط جوی اثرگذار باشد.

رستمی همچنین خاطرنشان کرد: از امروز تا اواخر هفته گاهی افزایش سرعت باد پیش‌بینی می‌شود و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بر روی کشور عراق وزش باد در بازه‌های نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد که این امر می‌تواند موجب شکل‌گیری توده‌های گرد و خاک در آن کشور شود.

این کارشناس با بیان اینکه شرایط جوی مذکور ممکن است بر کیفیت هوای استان ایلام نیز اثر بگذارد، افزود: لازم است شهروندان اقدامات پیشگیرانه به‌ویژه در روزهای یادشده را مدنظر قرار دهند.