به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی یکشنبه شب در نشست با مدیرکل شیلات استان بوشهر با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه شیلات بر ضرورت تسریع در روند لایروبی اسکله صیادی بندر لاور ساحلی تأکید کرد و گفت: زیرساخت‌های این بندر قدیمی باید تقویت و نوسازی شود.

وی افزود: تاکید داریم زمین موردنیاز برای احداث ایستگاه آتش‌نشانی در لاور ساحلی در اختیار دهیاری قرار بگیرد و ما نیز با این پیش بینی پیگیر اختصاص یک دستگاه ماشین آتش‌نشانی به این منطقه هستیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان دشتی از وجود زمینه‌های مناسب و فضای مستعد و مناسب برای افزایش فعالیت‌های شیلاتی در شهرستان به عنوان یک ظرفیت بالقوه یاد کرد و خواستار همکاری و مساعدت لازم اداره کل شیلات استان برای تبدیل این فرصت‌ها به شکل بالفعل شد.

فرماندار دشتی جذب سرمایه‌گذاران در حوزه شیلات و آبزی‌پروری را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: با حضور بخش خصوصی شاهد رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در این منطقه خواهیم بود.

مقاتلی همچنین بر حمایت از طرح‌های پرورش میگو تأکید کرد و گفت: توسعه آبزی‌پروری از اولویت‌های شهرستان است و می‌تواند نه تنها سبب توسعه بلکه زمینه‌ساز جهش اقتصادی منطقه شود و بخشی از مشکلات این منطقه از جمله اشتغال جوانان را مرتفع کند.