به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی در نشست با رئیس اتاق بازرگانی استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های متنوع این شهرستان اظهار داشت: در حوزه‌های مختلف از جمله دریا بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شده و در زمینه کشاورزی و معادن نیز ظرفیت‌های ارزشمندی در شهرستان وجود دارد.

وی با بیان اینکه در حوزه انرژی‌های نو اقدامات مطلوبی در حال انجام است، افزود: شهرستان دشتی به‌زودی به قطب نیروگاه‌های خورشیدی جنوب کشور تبدیل خواهد شد.

فرماندار دشتی تقویت زیرساخت‌های بندری لاور ساحلی را از دیگر برنامه‌های مهم عنوان کرد و گفت: در این زمینه کارهای خوبی آغاز شده است که امیدواریم با حضور بخش خصوصی بتوانیم در این زمینه تسریع لازم را ایجاد کنیم.

مقاتلی با تأکید بر نگاه مثبت به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بستر لازم برای حضور سرمایه‌گذاران در شهرستان فراهم است و انتظار می‌رود اتاق بازرگانی در این زمینه نقش‌آفرینی کرده و زمینه حضور سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

وی اضافه کرد: بسته‌های سرمایه‌گذاری شهرستان باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا جذب سرمایه سرعت بگیرد. مقاتلی همچنین عنوان کرد بخش عظیمی از ظرفیت صنایع دستی دشتی همچنان بالقوه است و باید زمینه عرضه و فروش این محصولات در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شود.

فرماندار دشتی با عنوان اینکه از حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف استقبال می‌کنیم افزود: همه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده ایم در حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی در مجموعه‌های خود پیشنهادات لازم را ارائه و زمینه‌های حمایت از بخش خصوصی را فراهم کنند.

توسعه سرمایه‌گذاری در دشتی

رئیس اتاق بازرگانی استان بوشهر نیز با قدردانی از نگاه خوب و مثبت فرماندار دشتی به بخش خصوصی اطمینان داد با این نگاه مساعد می‌توان زمینه‌های حضور بخش خصوصی در شهرستان را بیش از پیش فراهم کرد.

خورشید گزدرازی از آمادگی این اتاق برای همکاری در حوزه‌های مختلف شهرستان دشتی خبر داد.