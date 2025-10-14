تدوین برنامه جامع توسعه شیلات در شهرستان پاوه

به گزارش خبرنگارمهر، بعد از ظهر سه شنبه در راستای بررسی ظرفیت‌های شیلاتی و راهکارهای توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری در منطقه اورامانات، سیامک الیاس‌پور، مدیرکل شیلات استان کرمانشاه با فرزاد الماسی، فرماندار پاوه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، دو طرف با تأکید بر اهمیت بهره‌برداری اصولی از منابع آبی و ظرفیت‌های طبیعی شهرستان پاوه، توسعه شیلات را عاملی مؤثر در ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان عنوان کردند.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه در این دیدار با اشاره به موقعیت ممتاز پاوه در پرورش ماهیان سردابی به‌ویژه قزل‌آلا، اظهار داشت: اقلیم کوهستانی، منابع آبی غنی و نیروی انسانی مستعد این شهرستان، شرایطی بی‌نظیر برای اجرای طرح‌های موفق شیلاتی فراهم کرده است.

الیاس‌پور افزود: اداره‌کل شیلات استان آمادگی دارد با ارائه تسهیلات حمایتی، آموزش‌های فنی، مشاوره‌های تخصصی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، زمینه حضور سرمایه‌گذاران محلی و بخش خصوصی را در اجرای طرح‌های آبزی‌پروری مهیا سازد.

وی تأکید کرد: توسعه شیلات در پاوه نه تنها موجب رشد اقتصادی منطقه می‌شود بلکه با استفاده از ظرفیت‌های بومی و منابع طبیعی موجود، الگویی از اشتغال پایدار و توسعه سبز را به نمایش می‌گذارد.

در ادامه، فرزاد الماسی، فرماندار پاوه نیز با استقبال از پیشنهادات اداره کل شیلات، گفت: حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا یکی از اولویت‌های اصلی فرمانداری است و توسعه شیلات می‌تواند یکی از محورهای مهم رشد اقتصادی شهرستان باشد.

الماسی با اشاره به ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران، خواستار تشکیل کارگروه مشترک شیلاتی برای بررسی دقیق‌تر ظرفیت‌ها و رفع موانع احتمالی در مسیر توسعه این بخش شد.

در پایان این دیدار مقرر گردید، با همکاری اداره کل شیلات و فرمانداری پاوه، برنامه‌ای جامع برای توسعه آبزی‌پروری و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه شیلات شهرستان تدوین و مراحل اجرایی آن در آینده نزدیک آغاز شود.