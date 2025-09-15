آغاز عملیات اجرایی ۱۱ هزار واحد مسکونی کارگری در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی در مراسم آغاز عملیات احداث بیش از ۱۱ هزار واحد مسکونی کارگری در هرمزگان با فرمان رئیس‌جمهور و به صورت ویدئوکنفرانسی، با ابراز خرسندی از شروع رسمی طرح گفت: با فرمان رئیس جمهور، عملیات اجرایی مسکن کارگری در استان هرمزگان و همزمان در سراسر کشور آغاز شد. طبق آمارهای موجود، در استان هرمزگان حدود ۱۲ هزار متقاضی در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که امیدواریم با اجرای این پروژه، همه آنان صاحب مسکن شوند.

نفیسی با اشاره به مشارکت گسترده صنایع در این طرح افزود: کارگران صنایع از مهم‌ترین گروه‌های هدف این پروژه هستند و صاحبان صنایع نیز در اجرای آن نقش‌آفرینی می‌کنند. این هم‌افزایی بین دولت و بخش خصوصی، ظرفیت تازه‌ای برای حل یکی از دغدغه‌های اساسی جامعه کارگری استان ایجاد کرده است.

وی محل اجرای این پروژه را در شمال بلوار شهید رجایی بندرعباس اعلام کرد و گفت: بیش از ۳۲۰ هکتار زمین برای این پروژه در نظر گرفته شده که تمام زیرساخت‌های لازم یک شهرک مسکونی شامل معابر، خدمات عمومی و فضاهای رفاهی در آن پیش‌بینی شده است. امیدواریم در موعد مقرر، واحدها آماده و تحویل متقاضیان شوند.

قائم‌مقام استاندار هرمزگان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف و صبوری متقاضیان گفت: این اقدام مبارک با دستور رئیس‌جمهور آغاز شده و می‌تواند بخشی از مشکلات جامعه کارگری را برطرف کند. امیدواریم به‌زودی شاهد روزی باشیم که اسناد مالکیت واحدها به دست کارگران زحمتکش برسد.