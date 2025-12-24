به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون کارگری استان هرمزگان با حضور اعضا و با هدف بررسی و رفع مشکلات جامعه کارگری، به ریاست احمد نفیسی، قائممقام استاندار و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان برگزار شد.
در این نشست، احمد نفیسی با اشاره به اهمیت نحوه مدیریت مجموعهها و تأثیر مستقیم آن بر جوامع کارگری اظهار کرد: علاوه بر مسائل مالی و بیمهای، احترام به کارگران موجب افزایش انگیزه، رضایتمندی و دوام یک مجموعه خواهد شد.
وی با بیان اینکه استان هرمزگان محل تجمیع صنایع مادر از جمله صنایع کشتیسازی است، افزود: این ظرفیت موجب مباهات استان است، اما در کنار توسعه شرکتها باید بهگونهای برنامهریزی شود که حقوق کارگران تضییع نشود و عدالت در محیطهای کاری برقرار باشد.
قائممقام استاندار هرمزگان در پایان با اشاره به احتمال بروز نارضایتیهای کارگری در برخی واحدها تصریح کرد: در چنین شرایطی لازم است مدیران ارشد بهصورت مستقیم در جوامع کارگری حضور یابند و از نزدیک در جریان مسائل و مطالبات کارگران قرار بگیرند.
