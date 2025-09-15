کشف ۵۴ قطعه سکه و طلای قدیمی تقلبی در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز دوشنبه در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس آگاهی با انجام اشراف اطلاعاتی از فعالیت فردی که اقدام به تهیه تعدادی سکه قدیمی کرده است، مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: کاراگاهان متهم را شناسایی و پس از هماهنگی مقام قضائی طی عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرماندهی انتظامی شهرستان مراغه در ادامه بیان داشت: در بازرسی از مخفیگاه متهم تعداد ۴۹ قطعه سکه و ۵ عدد النگوی طلای تقلبی به همراه یک عدد خنجر کشف شد.

سرهنگ فارسی در خاتمه ضمن اشاره به اینکه متهم در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی اعتراف کرد، اظهار داشت: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و از آن طریق روانه زندان شد.