پلمب کارگاه تولید مواد شوینده تقلبی در بناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری بعدازظهر دوشنبه در تشریح این خبر بیان کرد: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت غیرمجاز یک واحد تولیدی مواد شوینده تقلبی با برندهای شرکت‌های معتبر در بناب، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفته و با هماهنگی قضائی در بازرسی از کارگاه شناسایی شده مقدار ۱۷ هزار لیتر مواد شوینده تقلبی و تعداد قابل توجهی کارتن، بطری و برچسب با برندهای تقلبی کشف کردند.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی اموال کشف شده ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده، خاطرنشان کرد: در این راستا یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و واحد تولیدی نیز پلمب شد.