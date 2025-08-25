  1. استانها
پلمب کارگاه تولید مواد شوینده تقلبی در بناب

بناب- فرمانده انتظامی بناب از پلمب کارگاه تولیدی مواد شوینده غیرمجاز با بسته بندی برندهای شرکت های معتبر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری بعدازظهر دوشنبه در تشریح این خبر بیان کرد: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت غیرمجاز یک واحد تولیدی مواد شوینده تقلبی با برندهای شرکت‌های معتبر در بناب، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفته و با هماهنگی قضائی در بازرسی از کارگاه شناسایی شده مقدار ۱۷ هزار لیتر مواد شوینده تقلبی و تعداد قابل توجهی کارتن، بطری و برچسب با برندهای تقلبی کشف کردند.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی اموال کشف شده ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده، خاطرنشان کرد: در این راستا یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و واحد تولیدی نیز پلمب شد.

