توسعه گردشگری مراغه با تغییر نگرش ها محقق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امین امینیان روز چهارشنبه در جلسه ستاد تعطیلات سفر شهرستان ویژه مراغه با اشاره به ظرفیتهای بالای گردشگری این منطقه، گفت: متناسب با چنین مزیتهایی صنعت گردشگری شهرستان توسعه نیافته و پیش نرفته است و باید نگرشها را تغییر داد.
وی با ابراز گلایه از اینکه طی دهههای اخیر سرمایه گذاری مهمی در حوزه گردشگری مراغه صورت نگرفته است، اظهار کرد: چهره این شهر تاریخی حداقل با یک دهه قبل تغییر چندانی از نظر امکانات گردشگری و اقامتی ندارد و این امر لزوم کار شبانه روزی و بی وقفه را ضروری میکند.
امینیان ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی مراغه را بسیار بالا و مهم خواند و یادآور شد: این امر شرایط لازم برای توسعه گردشگری منطقه را مهیا میکند و باید همه دستگاههای اجرایی در این خصوصی وارد عمل شوند.
وی تعداد شهرهای همتراز جمعیتی و اقتصادی مراغه در کشور را حدود ۵۰ شهر اعلام و اضافه کرد: اما تعدادی از این شهرها مثل نیشابور و کاشان و کلیبر با برنامه ریزی مناسب تحولات مهم در صنعت گردشگری به وجود آورده اند.
امینیان پیشینه تاریخی و فرهنگی مراغه را غیر قابل مقایسه با شرایط کنونی دانست و ادامه داد: مراغه امروز هیچ گونه همخوانی با گذشته اش ندارد.
به گفته وی تنها راهکار عملی برای توسعه اقتصادی مراغه توجه به ظرفیتهای گردشگری و توسعه این صنعت است، وگرنه با توجه به تغییرات اقلیمی کشاورزی منطقه با چالشهایی مواجه است و این موضوع تهدید جدی برای سرانه درآمدی مردم است.
سهم ناچیز گردشگری از سبد اقتصادی مراغه
فرماندار مراغه سهم گردشگری از سبد اقتصادی و درآمدی مردم شهرستان مراغه را کمتر از پنج درصد اعلام کرد.
امینیان تعداد کم هتل و واحدهای بوم گردی، سرمایه گذاری پایین در زیرساختها، به روز رسانی آموزشها، برگزاری جشنوارهها و رویدادهای گوناگون را از مهمترین مشکلات حوزه گردشگری مراغه دانست.
وی راه اندازی کمیته جشنوارهها با حضور کارشناسان امر برای برنامه ریزی های دقیق با محوریت رویدادهای جذب گردشگر در مراغه را ضروری دانست و افزود: برای ایجاد تحرک لازم در این زمینه جلسات ستاد سفر ماهانه و مرتب برگزار خواهد شد.
