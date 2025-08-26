دستگیری کلاهبردار ۱۳۰ میلیاردی با فروش شمش طلای تقلبی در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی عصر سه شنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه از فردی مقداری شمش طلای آب شده خریداری و بعد از چند روز متوجه شده که شمش طلای خریداری شده تقلبی میباشد. موضوع در دستور مأموران کلانتری ۱۲ مراغه قرار گرفته و برابر بررسیهای به عمل آمده مشخص شد که متهم با از این روش اقدام به کلاهبرداری از تعدادی شهروندان نموده که با اقدامات تخصصی پلیسی شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و متهم در بازجوییهای به عمل آمده به اتهام وارده اعتراف و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی گردید.
تبریز- فرمانده انتظامی استان آذربایجانشرقی از دستگیری کلاهبردار حرفهای که از طریق فروش شمش طلای تقلبی به ارزش۱۳۰ میلیارد ریال از مردم در شهر مراغه کلاهبرداری نموده بود، خبر داد.
