  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۲۶

دستگیری کلاهبردار ۱۳۰ میلیاردی با فروش شمش طلای تقلبی در مراغه

دستگیری کلاهبردار ۱۳۰ میلیاردی با فروش شمش طلای تقلبی در مراغه

تبریز- فرمانده انتظامی استان آذربایجان‌شرقی از دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای که از طریق فروش شمش طلای تقلبی به ارزش۱۳۰ میلیارد ریال از مردم در شهر مراغه کلاهبرداری نموده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی عصر سه شنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه از فردی مقداری شمش طلای آب شده خریداری و بعد از چند روز متوجه شده که شمش طلای خریداری شده تقلبی می‌باشد. موضوع در دستور مأموران کلانتری ۱۲ مراغه قرار گرفته و برابر بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که متهم با از این روش اقدام به کلاهبرداری از تعدادی شهروندان نموده که با اقدامات تخصصی پلیسی شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به اتهام وارده اعتراف و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی گردید.

کد خبر 6571674

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها