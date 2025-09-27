  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰

۴۰ زندانی غیرعمد در آذربایجان‌شرقی آزاد شدند

۴۰ زندانی غیرعمد در آذربایجان‌شرقی آزاد شدند

تبریز- به مناسبت یکهزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اکرم (ص) و همزمان با هفته دفاع مقدس، تعداد ۴۰ زندانی جرایم غیرعمد با کمک خیرین و ستاد دیه، از زندان‌های استان آذربایجان‌شرقی آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی روز شنبه در مراسم آزادی این زندانیان در قالب پویش «به عشق پیامبر می‌بخشم» گفت: مبلغ کل بدهی این ۴۰ زندانی حدود ۱۳۰ میلیارد تومان بود که با تلاش خیرین و کمک ستاد دیه، مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به صورت کمک ویژه (بلاعوض) پرداخت و مقدمات آزادی آنان فراهم شد.

محبوب علیلو افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۴۲ زندانی غیرعمد و محکوم مالی در استان آزاد شده‌اند که از این تعداد ۲۳۵ نفر مرد و هفت نفر زن بودند.

وی اعلام کرد: بدهی مجموع این افراد حدود ۷۹۰ میلیارد تومان بود و برای آزادی آنان ۲۶ میلیارد تومان کمک ویژه (بلاعوض) از سوی خیرین و ستاد دیه پرداخت شده است.

دادستان مرکز استان همچنین با اشاره به وضعیت کنونی زندان‌ها اظهار داشت: در حال حاضر ۸۴۰ زندانی غیرعمد در زندان‌های آذربایجان‌شرقی محبوس هستند که مجموع بدهی آن‌ها به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد و برای آزادی این افراد، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان کمک ویژه (بلاعوض) مورد نیاز است

کد خبر 6603220

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها