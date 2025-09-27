به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی روز شنبه در مراسم آزادی این زندانیان در قالب پویش «به عشق پیامبر می‌بخشم» گفت: مبلغ کل بدهی این ۴۰ زندانی حدود ۱۳۰ میلیارد تومان بود که با تلاش خیرین و کمک ستاد دیه، مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به صورت کمک ویژه (بلاعوض) پرداخت و مقدمات آزادی آنان فراهم شد.

محبوب علیلو افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۴۲ زندانی غیرعمد و محکوم مالی در استان آزاد شده‌اند که از این تعداد ۲۳۵ نفر مرد و هفت نفر زن بودند.

وی اعلام کرد: بدهی مجموع این افراد حدود ۷۹۰ میلیارد تومان بود و برای آزادی آنان ۲۶ میلیارد تومان کمک ویژه (بلاعوض) از سوی خیرین و ستاد دیه پرداخت شده است.

دادستان مرکز استان همچنین با اشاره به وضعیت کنونی زندان‌ها اظهار داشت: در حال حاضر ۸۴۰ زندانی غیرعمد در زندان‌های آذربایجان‌شرقی محبوس هستند که مجموع بدهی آن‌ها به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد و برای آزادی این افراد، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان کمک ویژه (بلاعوض) مورد نیاز است