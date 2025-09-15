آزادی سه زندانی غیرعمد در هفته وحدت توسط حسینیه اعظم زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته وحدت، با همراهی خیرین نیک‌اندیش و حسینی مردم زنجان، سه زندانی جرائم غیرعمد آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

این اقدام خداپسندانه با همکاری حسینیه اعظم زنجان و ستاد دیه استان زنجان صورت گرفت و بار دیگر جلوه‌ای از مهر، همدلی و روحیه حسینی مردم این دیار را به نمایش گذاشت.

خیرین زنجانی با ثبت این عمل نیکو به نام حسینیه اعظم، نشان دادند که این پایگاه عظیم دینی و فرهنگی نه تنها کانون شور و شعور حسینی است، بلکه منبعی برای ترویج محبت، یاری و گره‌گشایی از زندگی نیازمندان جامعه نیز به شمار می‌رود.