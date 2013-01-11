نوای قرائت زیارت حضرت رسول(ص) در امامزادگان باقریه طنین‌ اندازمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با 28 صفر، سالروز شهادت پیامبر‌(ص) نوای قرائت زیارت آن حضرت از راه دور همچون سایر نقاط کشور در حرم امامزادگان باقریه (ع) طنین‌انداز می شود

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف خراسان جنوبی افزود: این مراسم عصر روز جمعه، 22 دی ‌ماه در سالروز رحلت نبی مکرم اسلام(ص) با مناجات‌خوانی و مرثیه‌ سرایی حاج ابوالفضل نوفرستی برگزار می ‌شود.

محسن مومنی مقدم، با اشاره به اینکه اجرای برنامه‌ های بزرگداشت روز 28 صفر و ایام دهه پایانی این ماه نیازمند فرهنگسازی است، گفت: حرم مطهر امامزادگان باقریه بیرجند با همه توان خود برای این فرهنگسازی آماده است.

وی با اشاره به اینکه این مراسم در امامزادگان شاخص استان نیز برگزار می ‌شود، بیان کرد: برگزاری مراسم دسته‌ جمعی در حرم مطهر، تعظیم شعائر دینی است، اگر چه برنامه‌ ها در مساجد هم باید انجام شود.

مرحوم شیخ عبّاس قمی در کتاب مفاتیح‌الجنان از قول علامه مجلسی در کتاب زادالمعاد، زیارت ‌نامه حضرت پیامبر اعظم(ص) از راه دور و خارج از شهر مدینه منوره را نقل کرده است.

روحانیون یاوران اصلی وقف هستند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان ‌جنوبی به درآمد موقوفات اشاره کرد و گفت: درآمد موقوفات باید بر اساس نیات واقفان هزینه شود.

حجت‌الاسلام محمد طاهر گرایلی در همایش یاوران وقف خراسان جنوبی که در حوزه علمیه سفیران هدایت بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: روحانیان و ائمه جماعات از یاوران اصلی وقف هستند.

وی افزود: طلاب و روحانیون می‌توانند با تبلیغ و ترویج برکات و حسنات وقف مردم را به انجام وقف‌های جدید و حفظ و احیای موقوفات راهنمایی و تشویق کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان ‌جنوبی یکی از وظایف اصلی طلاب و روحانیان را بیان احکام وقف در راستای آشنایی هر چه بیشتر مردم با این کار دانست.

گرایلی تصریح کرد: همایش یاوران وقف در راستای ارتباط هر چه بیشتر روحانیون با موقوفات برگزار شده است.

وی تأکید کرد: نهادینه‌ سازی فرهنگ وقف در جامعه ضروری است و باید در دستور کار باشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان‌ جنوبی گفت: به پشتوانه موقوفات، امام باقر (ع) نخستین حوزه‌های علمیه را تشکیل داد و چهار هزار طلبه را تربیت کرد.

گرایلی اظهار کرد: در دوران اصلاحات ارضی حوزه‌های علمیه که به پشتوانه موقوفات احیا شده بودند از بین رفتند که باید در راستای احیای دوباره آنها تلاش شود.

وی قدیمی‌ترین وقف ‌نامه در طول تاریخ را مربوط به حضرت زهرا (س) دانست و یادآور شد: فردی که مستأجر موقوفات باشد مستأجر امام زمان (عج) است.

برکات وقف در جامعه ترویج شود

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بشرویه گفت: همزمان با هفته وقف همایش روحانیون در شهرستان بشرویه برگزار می ‌شود.

حجت‌الاسلام دادخدا خدایی اظهار کرد: اسلام وقف را صدقه جاریه مسلمان و عملی ماندگار و جاویدان معرفی کرده که اثرات مثبتی را در زندگی مادی و اخروی افراد می‌گذارد.

وی ادامه داد: در دین مبین اسلام تاکید و سفارش ویژه‌ای به اهمیت وقف شده به طوری که آیه 261 سوره بقره به خوبی مبین اهمیت وقف و برکات آن است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بشرویه با اشاره به آثار وقف در جامعه افزود: از مهم ‌ترین آثار وقف، اثر اجتماعی آن در تقویت حس نوع ‌دوستی و نیاز جامعه است که از بروز آسیب‌های اجتماعی پیشگیری می ‌کند.

خدایی تصریح کرد: از راهکارهای ترویج وقف احیای نیات فراموش شده است که سبب تشویق و ترغیب مردم جامعه به این مهم می‌شود.

وی یادآور شد: اگر مردم با آثار و برکات وقف در جامعه و ماندگاری آن در پرونده اعمال خود آشنا شوند بی‌ شک در موضوع وقف تحولی ارزشمند رخ می ‌دهد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بشرویه از برگزاری همایش روحانیون این شهرستان در هفته وقف خبر داد و گفت: این همایش در محل حسینیه حضرت رقیه(س) همراه با سخنرانی امام جمعه در ارتباط با ترویج و تبلیغ وقف برگزار و همچنین واقفان، خیران، متولیان و هیئت امناء بقاع متبرکه شهرستان تجلیل می ‌شوند.

خدایی دیدار با امام جمعه و فرماندار شهرستان، برپایی ایستگاه وقف در بقاع متبرکه، قرائت زیارت حضرت رسول از راه بعید در امامزادگان، مراسم عزاداری امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، نشست با صنف پزشکان و عیادت از بیماران، برگزاری دعای توسل و ندبه در بقاع متبرکه، همایش طلاب خواهر و تجلیل از واقفان و خیران را از دیگر برنامه ‌های پیش‌ بینی شده در هفته وقف عنوان کرد.