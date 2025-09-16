همایش یاوران وقف استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شامگاه سه شنبه همایش بزرگ یاوران وقف با حضور معاون سازمان اوقاف کل کشور در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور دامغان برگزار شد.

در این همایش از واقفان هیئت امناهای مساجد و خیران شهرهای استان سمنان تجلیل شد

حجت الاسلام سید ناصرالدین نوری زاده معاون امور مجلس و استان‌های سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: ۲۳۰ هزار موقوفه و یک میلیون و پانصد هزار رقبه در کشور وجود دارد و در سامانه جامع موقوفات کشور ثبت شده است.

نوری زاده بیان کرد: در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ۳ اصل جدی شامل حفظ عین موقوفات، اجرای امینانه نیات و افزایش مواقف از مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان است.

وی افزود: خوشبختانه نیت موقوفات اخیراً در حوزه دانش بنیان، اقتصاد جامعه، امنیت غذایی، هوش مصنوعی و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی افزایش یافته است.

معاون سازمان اوقاف کل کشور همچنین با بیان اینکه یکی از راه‌های حفظ موقوفات سنددار شدن املاک موقوفه است که خوشبختانه در سه سال اخیر خیلی از املاک موقوفات سنددار و کاداستر تهیه شده است بیان کرد: ۴۴ هزار تعدی و تجاوز در موقوفات کشور توسط متصرفین شناسایی شده که ۲۶ هزار پرونده تعیین تکلیف شده و رفع تصرف شده است و ۱۸ هزارتوی نیز در حال بررسی است.

در پایان از ۴۰ خیر، واقف و هیئت امنای مساجد و بقاع متبرکه استان تجلیل شد.