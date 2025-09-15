شناسایی بیش از ۳۰۰ عنوان فرصت جذب سرمایه گذاری در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ملااسماعیلی اظهار کرد: فرصتهای سرمایهگذاری در حوزههای مختلف از جمله عمرانی، توسعه شهری، ارتقای بخشهای مولد اقتصادی و به ویژه پیشرانهای اقتصادی شناسایی شده است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۲۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، کلیه دستگاههای اجرایی با همکاری اتاقهای سه گانه غیردولتی مکلف هستند فهرست فرصتهای سرمایه گذاری خود را به منظور تهیه بسته فرصتهای سرمایه گذاری دارای مجوزهای بدون نام ارائه کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی بیان کرد: مرکز ملی پایش و بهبود کسب و کار کشور نیز در حال تهیه چارچوبی برای صدور مجوزهای بدون نام برای این فرصتهای سرمایه گذاری است.
ملااسماعیلی گفت: بر اساس دستور استاندار مرکزی در نشستی که در روز همت اقتصادی در محل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان برگزار و مقرر شد دستگاههای مربوطه فهرست عناوین این فرصتها را ارائه نمایند که تاکنون بیش از ۳۰۰ مورد به این اداره کل واصل شده است.
