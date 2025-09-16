به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند افرادی که صبحانه نمی‌خورند، بیشتر در معرض خطر شکستگی استخوان ناشی از پوکی استخوان هستند.

دکتر «هیروکی ناکاجیما»، محقق ارشد از دانشگاه پزشکی نارا در ژاپن، گفت: «ما دریافتیم که نخوردن صبحانه و خوردن شام دیرهنگام با افزایش خطر پوکی استخوان مرتبط است.»

ناکاجیما در یک بیانیه خبری افزود: «علاوه بر این، مشخص شد که این عادات غذایی ناسالم با تجمع سایر عوامل خطر سبک زندگی مانند عدم فعالیت بدنی، سیگار کشیدن و خواب ناکافی مرتبط هستند.»

برای این مطالعه، محققان داده‌های معاینه بیش از ۹۲۷۰۰۰ نفر در ژاپن با سن ۲۰ سال و بالاتر را تجزیه و تحلیل کردند.

این تیم به دنبال ارتباط بین سبک زندگی و خطر شکستگی لگن، بازو یا پا در افراد به دلیل پوکی استخوان بود.

نتایج نشان داد که نخوردن صبحانه خطر شکستگی استخوان ناشی از پوکی استخوان را ۱۸ درصد، سیگار کشیدن ۱۱ درصد و خوردن شام دیرهنگام ۸ درصد این خطر را افزایش می‌دهد.

محققان دریافتند که اگر فردی هم صبحانه را حذف کند و هم شام دیرهنگام بخورد، خطر ابتلاء به پوکی استخوان و شکستگی استخوان در او به ۲۳ درصد افزایش می‌یابد.

محققان گفتند که سایر عادات ناسالم که خطر شکستگی استخوان را افزایش می‌دهند، شامل مصرف روزانه الکل، عدم ورزش و خواب بد است.

ناکاجیما گفت: «این نتایج نشان می‌دهد که پیشگیری از پوکی استخوان و شکستگی‌ها نه تنها به عادات غذایی سالم، بلکه به تلاش گسترده‌تری برای بهبود رفتارهای کلی سبک زندگی نیز نیاز دارد.»

محققان نوشتند: «افرادی که صبحانه را حذف می‌کنند، تمایل به مصرف ویتامین D و کلسیم کمتری دارند که نشان می‌دهد کمبودهای تغذیه‌ای می‌تواند در خطر ابتلاء به پوکی استخوان در آنها نقش داشته باشد.»

محققان نتیجه گرفتند: «این نتایج نشان داد که پوکی استخوان یک بیماری مرتبط با سبک زندگی است. تحقیقات آینده برای بررسی رابطه بین شام‌های دیرهنگام و متابولیسم استخوان و همچنین مطالعات مداخله‌ای با تمرکز بر راهنمایی در مورد حذف صبحانه و شام دیرهنگام مورد نیاز است.»