حفظ جایگاه بیوتکنولوژی پزشکی نیازمند همگامی رگولاتوری و صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سینا دریتیم در کنفرانس خبری هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی افزود: صنعت بیوتکنولوژی پزشکی کشور از دهه ۷۰ پرچم افتخار ملی را در آسیا و منطقه برافراشته نگه داشته است و حفظ این جایگاه وابسته به حمایت بیشتر و همگامی رگولاتوری و صنعت از نظر به روز بودن در دانش فنی و علم است.
دریتیم اشاره کرد: چین بعد از برنامه ۸۶۳ که بیوتکنولوژی را جزو هفت اولویت استراتژیک کشور قراردادند در طول ۱۰ سال اخیر از یک محصول به لبه مرز دانش فنی رسیده اند و چندین محصول بیوتک در سبد محصولات خود دارند.
وی گفت:کشورهای منطقه نیز به سرعت در حال پیشرفت در این زمینه هستند که اگر در داخل توجه به این حوزه معطوف نشود به زودی گوی سبقت از کشور گرفته میشود.
