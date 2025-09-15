به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی هنر سرامیک انجمن هنرمندان سفالگر ایران با عنوان «سازگاری؛ از قابلیت تا تسلیم» از ۱۱ مهر در فرهنگسرای نیاوران آغاز به کار می‌کند.

هیربد همت آزاد دبیر نمایشگاه «سازگاری» در این باره نوشت: «آکادمی بین‌المللی سرامیک lAC درسال (١٩٥٢) تاسیس و تاکنون، مرجع جهانی هنر سرامیک است. حمایت رسمی آکادمی بین المللی سرامیک، به عنوان معتبرترین نهاد جهانی در حوزه هنر سرامیک، افتخاری برای هنرسرامیک ایران ونمایشگاه سازگاری است.

این همراهی نه تنها جایگاه ویژه‌ای برای این نمایشگاه در سطح بین‌المللی ایجاد می‌کند، بلکه فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان سرامیک ایران به جامعه جهانی هنرهای تجسمی فراهم می‌آورد.

هنر سرامیک ایران از کهن‌ترین جلوه‌های فرهنگ و تمدن این سرزمین به شمار می‌رود. این هنر روایتگر هویت، ذوق و اندیشه ایرانی است.

امروز نیز هنر سرامیک ایران با تکیه بر چنین پشتوانه‌ای تاریخی، نقشی مهم در معرفی فرهنگ و هنر ایران به جامعه جهانی ایفا می‌کند و بستری ارزشمند برای گفتگو و تبادل هنری در عرصه بین‌المللی فراهم می‌سازد.»