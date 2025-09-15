به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد شریفی، رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا اظهار کرد: مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی فراجا در جهت تأمین و تکمیل کادر متخصص آزمایشگاهی مراکز استان‌ها، در نظر دارد از بین علاقه‌مندان و متقاضیان مرد اقدام به جذب نیروهای متخصص به صورت پیمانی کند.

وی افزود: رشته‌های مورد نیاز برای استخدام در این مرکز شامل فارغ‌التحصیلان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های شیمی (گرایش‌های محض، کاربردی، آلی و تجزیه)، زیست‌شناسی (گرایش‌های سلولی و مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، بیولوژی)، مهندسی کامپیوتر (سخت‌افزار و نرم‌افزار) و فیزیک در مقطع کارشناسی کلیه گرایش‌ها است.

شریفی با اشاره به اینکه افراد واجد شرایط پس از جذب در آزمایشگاه‌های تخصصی ادارات تشخیص هویت مراکز استان‌ها به‌کارگیری خواهند شد، خاطرنشان کرد: اعتقاد و التزام عملی به دین اسلام، التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به ولایت فقیه، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، نداشتن سوءپیشینه کیفری، حداقل سن ۱۸ و حداکثر ۳۰ سال، قد بالای ۱۶۵ سانتی‌متر و … از جمله شرایط استخدام در این حوزه است.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا در پایان تصریح کرد: علاقه‌مندان با داشتن شرایط تحصیلی یا تخصصی ذکرشده برای خدمت مورد نظر، می‌توانند به منظور ثبت‌نام و راهنمایی به مراکز گزینش و استخدام فرماندهی انتظامی استان‌ها یا ادارات تشخیص هویت پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور مراجعه کرده یا با شماره تلفن‌های ۸۱۸۴۶۱۲۰ و ۸۱۸۴۶۱۱۰-۰۲۱ تماس حاصل کنند.