۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۷

قاتل و شرور مسلح در تعقیب و گریز کشته شد

معاون عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا گفت: مجرم فراری با تیراندازی و تهدید جان شهروندان طی اقدامات هوشمندانه و شبانه روزی کارآگاهان عملیات ویژه ضمن تعقیب و گریز کشته شد و امنیت به منطقه بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ضرغام آذین، معاون عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا اظهار داشت: یک فرد ۳۴ ساله ساکن یکی از توابع استان‌های جنوبی کشور با سابقه طولانی شرارت و جرایم خشن پس از مرخصی از زندان اقدام به انتقام گیری از طریق (تیراندازی، ضرب و شتم، آزار و اذیت و سرقت مسلحانه) از افرادی کرد که به نوعی باعث زندانی شدن او شده بودند و از این طریق سبب وحشت اهالی آن منطقه شده و امنیت آنها را تحت تأثیر قرار داده بود.

وی با اشاره به اینکه با توجه به خطرناک بودن این مجرم و شدت اقدامات خشونت آمیز او، پرونده به تیم‌های عملیات ویژه پلیس آگاهی محول شد، افزود: کارآگاهان با مراقبت‌های شبانه روزی، جمع آوری اطلاعات و عملیات دقیق، مخفیگاه وی را شناسایی کردند که این فرد شرور در جریان تعقیب و گریزهای پی در پی کشته و پلیس تمامی سلاح‌ها و ادوات خشونت آمیز او را نیز کشف و ضبط کرد.

سردار آذین تصریح کرد: این پرونده نمونه‌ای از اقتدار، هوشمندی و قاطعیت پلیس آگاهی در مقابله با جرایم خطرناک است که بدون شک نشان می‌دهد هیچ مجرمی نمی‌تواند امنیت مردم را تهدید کند.

وی در ادامه از مردم خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، هر گونه رفتار مشکوک را گزارش کنند، خاطرنشان کرد: مقابله با جرایم مسلحانه و تهدیدکنندگان امنیت، با تمام توان مستمر ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6589049

