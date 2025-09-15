  1. استانها
پلمب واحدهای صنفی متخلف در گنبدکاووس

گنبد- فرمانده انتظامی گنبدکاووس از پلمب ۱۴ واحد صنفی متخلف در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد نادعلی صادقی اظهار کرد: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل اصناف توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی، در این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح ۱۴ واحد صنفی به علت عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط اماکن عمومی و صنفی با هماهنگی مرجع قضائی پلمب شدند.

فرمانده انتظامی گنبدکاووس، با اعلام تداوم و تشدید این گونه اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

