۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۲۳

دستگیری عامل انتشار کلیپ توهین‌آمیز به مردم مازندران در فضای مجازی

ساری - دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از شناسایی و دستگیری عامل انتشار کلیپ توهین‌آمیز به مردم استان در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر عالیشاه با اشاره به جریحه‌دار شدن احساسات مردم شریف این استان در پی انتشار کلیپ مذکور، گفت: بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، دستورات لازم به پلیس فتا صادر و روند رصد و پیگیری آغاز شد.

وی افزود: نیابت قضائی برای استان‌های قم و البرز نیز تنظیم شد تا روند دستگیری متهم با سرعت انجام شود. با همکاری پلیس، متهم در یکی از استان‌های مرکزی کشور شناسایی و امروز دستگیر شد.

عالیشاه تأکید کرد: دستگاه قضائی در برابر هنجارشکنان هیچ‌گونه تساهلی نخواهد داشت و حتی در صورت اظهار ندامت متهم، موظف به برخورد قانونی و قاطع برای حفظ امنیت روانی جامعه و حرمت مردم است.

دادستان مرکز استان مازندران در پایان اعلام کرد: پس از انتقال متهم به مازندران، پرونده وی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و مطابق با قانون رسیدگی خواهد شد.

