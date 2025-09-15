  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۳

پیروزی یاران قربانی مقابل الاتحاد عربستان در لیگ نخبگان آسیا

پیروزی یاران قربانی مقابل الاتحاد عربستان در لیگ نخبگان آسیا

تیم های فوتبال الوحده و الاتحاد عربستان در هفته اول لیگ نخبگان آسیا به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری نماینده امارات به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان هفته نخست مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، تیم‌های الوحده امارات و الاتحاد عربستان شامگاه دوشنبه ۲۴ شهریور به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود الوحده خاتمه یافت.

در این مسابقه ابتدا تیم الاتحاد با گل استیون برخواین پیش افتاد، اما بازیکنان الوحده در ادامه توانستند گل تساوی را توسط کاندو به ثمر برسانند و در دقایق پایانی بازی پیمنتا پرز لوپز گل برتری را برای نماینده امارات به ثمر رساند.

با این نتیجه شاگردان ژوزه مورالس موفق شدند سه امتیاز بازی را کسب کنند.

محمد قربانی بازیکن ایرانی الوحده از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و دقیقه ۷۷ تعویض شد. مبین دهقان دیگر بازیکن ایرانی الوحده جایی در لیست این تیم نداشت. همچنین مهند الشنکوییتی از الاتحاد با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد.

کد خبر 6590777

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها