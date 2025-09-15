پیروزی یاران قربانی مقابل الاتحاد عربستان در لیگ نخبگان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان هفته نخست مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، تیم‌های الوحده امارات و الاتحاد عربستان شامگاه دوشنبه ۲۴ شهریور به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود الوحده خاتمه یافت.

در این مسابقه ابتدا تیم الاتحاد با گل استیون برخواین پیش افتاد، اما بازیکنان الوحده در ادامه توانستند گل تساوی را توسط کاندو به ثمر برسانند و در دقایق پایانی بازی پیمنتا پرز لوپز گل برتری را برای نماینده امارات به ثمر رساند.

با این نتیجه شاگردان ژوزه مورالس موفق شدند سه امتیاز بازی را کسب کنند.

محمد قربانی بازیکن ایرانی الوحده از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و دقیقه ۷۷ تعویض شد. مبین دهقان دیگر بازیکن ایرانی الوحده جایی در لیست این تیم نداشت. همچنین مهند الشنکوییتی از الاتحاد با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد.