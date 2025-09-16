هانس کریستین اندرسن شخصیت اصلی یک سریال جنایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دوگری اسکات بازیگر فیلم‌هایی چون «ماموریت: غیرممکن ۲» و «زنان خانه‌دار ناامید» در سریال «کارآگاه افسانه‌ای» که یک سریال جنایی جدید از برندن فولی و امگا گلوبال میدیا است، نقش نویسنده شهیر دانمارکی، هانس کریستین اندرسن را ایفا خواهد کرد.

هر قسمت سریال «کارآگاه افسانه‌ای» یک ساعته است و در آنها اندرسن در کنار دیگر شخصیت‌های این سریال برای حل جرایم در کپنهاگ دهه ۱۸۵۰ وارد عمل می شود تا با کمک آنها به یافتن عدالت برود. در همین حال او امیدوار است جنی لیند، عشق زندگی‌اش، را متقاعد کند که با او ازدواج کند.

اسکات و فولی به تازگی در سریال «شرلوک و دختر» هم همکاری کرده بودند که توسط فولی ساخته شد و اسکات در نقش شخصیت شرور پروفسور موریارتی بازی کرد. برندن فولی همچنین فصل دوم سریال «مردی که مرد» ساخته الیسا ویهده را نوشته است. پروژه‌های آینده اسکات شامل «هک»، سریال درام «سامرواتر» و «کروک‌هاون» می‌شود.

دوگری اسکات در بیانیه‌ای گفت: برندن فولی در «کارآگاه افسانه‌ای» بینشی منحصر به فرد و هیجان‌انگیز از دنیای هانس کریستین اندرسن به ما ارائه کرده که خنده‌دار، شگفت‌انگیز و فوق‌العاده تأثیرگذار است. هانس کریستین اندرسون شخصیتی تراژیک / کمیک است، حتی شاید در طیف اوتیسم بگنجد و تنها راه برون‌رفت عاطفی برای او شخصیت‌های داستانی‌اش هستند؛ در حالی که خود او هم از شخصیت‌هایش است. حل معماهای جنایی به او همان اعتبار داستان‌سرایی‌اش را می‌دهد و فرصتی برای درک و ارتباط با دنیای اطرافش فراهم می‌کند. بررسی این جنبه‌های زندگی و شخصیت او در طول یک سریال برای من فوق‌العاده هیجان‌انگیز است و امیدواریم برای مخاطبان نیز آموزنده باشد.

هم اسکات و هم فولی تهیه‌کننده اجرایی «کارآگاه افسانه‌ای» خواهند بود.

کمپانی امگا گلوبال میدیا فهرستی از سریال‌های جدید دارد که درام کانادایی «کارهای انجام نشده»، سریال مهیج «تاریخ خون» از آفریقای جنوبی، سریال «بامبی نوآر» درباره اف‌بی‌آی و کمدی سیاه «پدر ما» با محوریت نیوزیلند از جمله آنها هستند.