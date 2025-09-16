به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با محمد شریعتمداری مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس دیدار و گفت‌وگو کرد.

این نشست با هدف گسترش تعاملات دانشگاه با صنایع مادر و مرجع کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل در حوزه آموزش‌های مهارتی برگزار شد.

در این دیدار، علی‌اکبری ضمن تشریح مأموریت‌ها و ویژگی‌های نظام علمی‌کاربردی، به طرح‌های مهم و اثرگذاری همچون طرح آباد (آموزش برای اشتغال دانش‌آموختگان)، استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای، جمعیت گسترده دانشجویان دانشگاه و نیز اشتغال‌پذیری بالای دانش‌آموختگان اشاره کرد.

وی با بیان اینکه دانشگاه جامع علمی‌کاربردی رتبه نخست اشتغال در میان دانشگاه‌های غیر تعهدی کشور را داراست، خواستار حمایت هلدینگ خلیج فارس از دانشجویان مستعد کم‌بضاعت در چارچوب مسئولیت اجتماعی شرکت و همچنین توسعه مراکز آموزش علمی‌کاربردی در جوار پتروشیمی‌های این هلدینگ شد.

وی تجربه موفق مرکز آموزش علمی‌کاربردی ره آوران فنون پتروشیمی ماهشهر را نمونه‌ای ارزشمند از پیوند صنعت و دانشگاه برشمرد.

شریعتمداری مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به تجارب گذشته کشور در زمینه آموزش‌های مهارتی، ضمن استقبال از همکاری‌های مشترک، بر شناسایی و حمایت از نیروهای مستعد و ایجاد مراکز آموزش علمی‌کاربردی جدید در کنار واحدهای پتروشیمی این هلدینگ در ایلام، بهبهان و گچساران تأکید کرد.

در پایان این نشست مقرر شد کمیته‌ای مشترک از سوی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، پیگیری تفاهمات و برنامه‌ریزی اجرایی را بر عهده گیرد.