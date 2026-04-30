به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع با اشاره به مسائل و مشکلات پدید آمده در پی تجاوز دشمن آمریکایی- صهیونی به مجتمعهای پتروشیمی در شهرستان عسلویه با بیان اینکه، صنایع پتروشیمی استان، ظرفیت ارزشمندی برای کشور به شمار میروند اظهار کرد: مجتمعهای پتروشیمی از ارکان مهم توسعه و اشتغال هستند که بازسازی و ادامه فعالیت این مجتمعهای پتروشیمی برای استان و کشور مهم و حائز اهمیت است.
استاندار بوشهر با قدردانی از تلاشهای صورت گرفته در جریان جنگ تحمیلی سوم خاطر نشان کرد: با وجود مشکلات و آسیبهای جنگ تحمیلی و علیرغم اینکه درآمدهای شرکتهای زیر مجموعه به حداقل رسید، اما اشتغال مجموعه شرکتها پایدار نگه داشته شده که قابل تحسین است.
زارع تصریح کرد: در راستای تسریع در تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانههای تولیدی و کالاهای مصرفی مردم و ضرورت راهاندازی پتروشیمیها، از جمله شرکت های ذیل این هلدینگ ، مجموعه برق استان و کشور برنامهریزی و همکاری لازم را برای تامین زیرساختها به عمل آوردهاند و این روند تداوم دارد.
بوشهر- استاندار بوشهر گفت: بازسازی و ادامه فعالیت مجتمعهای پتروشیمی برای کشور بسیار مهم است.
نظر شما