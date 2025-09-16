به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ‌حسین رجب پور صبح سه‌شنبه در جلسه هم‌اندیشی برگزاری اولین یادواره شهدای دهستان نجف‌آباد که در محل فرمانداری برگزار شد اظهار کرد: برگزاری یادواره‌های شهدا فرصت ارزشمندی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل امروز است.

وی افزود: شهدای عزیز با ایثار و فداکاری خود عزت و امنیت امروز کشور را رقم زدند و وظیفه همه ماست که با الگو قرار دادن راه آن‌ها در مسیر خدمت به جامعه و میهن اسلامی گام برداریم.

فرمانده سپاه بیجار یادآور شد: اینگونه برنامه‌ها علاوه بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، موجب تقویت روحیه ملی، انسجام اجتماعی و ایجاد پیوند عمیق‌تر میان نسل جوان با آرمان‌های شهدا خواهد شد.

سرهنگ رجب‌پور گفت: اولین یادواره شهدای منطقه‌ای دهستان نجف‌آباد از توابع شهرستان بیجار در راستای برگزاری دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید کردستان برگزار خواهد شد.