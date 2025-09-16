  1. استانها
  کردستان
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۴

اولین یادواره شهدای دهستان نجف‌آباد برگزار می‌شود

بیجار- فرمانده سپاه بیجار گفت: اولین یادواره شهدای منطقه‌ای دهستان نجف‌آباد از توابع شهرستان بیجار در راستای برگزاری دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید کردستان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ‌حسین رجب پور صبح سه‌شنبه در جلسه هم‌اندیشی برگزاری اولین یادواره شهدای دهستان نجف‌آباد که در محل فرمانداری برگزار شد اظهار کرد: برگزاری یادواره‌های شهدا فرصت ارزشمندی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل امروز است.

وی افزود: شهدای عزیز با ایثار و فداکاری خود عزت و امنیت امروز کشور را رقم زدند و وظیفه همه ماست که با الگو قرار دادن راه آن‌ها در مسیر خدمت به جامعه و میهن اسلامی گام برداریم.

فرمانده سپاه بیجار یادآور شد: اینگونه برنامه‌ها علاوه بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، موجب تقویت روحیه ملی، انسجام اجتماعی و ایجاد پیوند عمیق‌تر میان نسل جوان با آرمان‌های شهدا خواهد شد.

سرهنگ رجب‌پور گفت: اولین یادواره شهدای منطقه‌ای دهستان نجف‌آباد از توابع شهرستان بیجار در راستای برگزاری دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید کردستان برگزار خواهد شد.

