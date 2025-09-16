بیش از ۲۳ هزار ایثارگر در صنعت آب و برق کشور تبدیل وضعیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهرابی فرهانی ظهر سهشنبه در حاشیه میز خدمت ایثارگران در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، از پیگیری جدی وزارت نیرو برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ایثارگر خبر داد.
وی تصریح کرد: از زمان تصویب این قوانین، وزارت نیرو با قدرت و جدیت موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران را دنبال کرده و به لطف خدا، تاکنون قریب به ۲۳ هزار نفر در سراسر کشور در صنعت آب و برق تبدیل وضعیت شدهاند.
شهرابی افزود: تعدادی از پروندهها به دلیل مشکلات در مدارک ایثارگری یا فرآیند گزینش هنوز نهایی نشدهاند، اما اکثریت این عزیزان اکنون به عنوان کارمندان رسمی در شرکتهای دولتی یا با قرارداد دائم در شرکتهای غیردولتی مشغول به کار هستند.
مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران به برپایی میز خدمت ویژه ایثارگران در صنعت آب و برق در استان چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت: در این میز خدمت، ایثارگران میتوانند مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند و مشاوران تخصصی ایثارگران نیز برای رسیدگی به این موارد حضور دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از شناسایی مشکلات در میز خدمت، جلسات انسجام بخشی استانی با حضور مدیران عامل، معاونان منابع انسانی و مشاوران ایثارگران برگزار میشود تا مسائل مطرح شده به صورت دقیق بررسی و حلوفصل شوند.
