به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهرابی فراهانی بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران عامل صنعت آب و برق استان مرکزی اظهار کرد: با اجرای برنامه‌های عملی و همکاری شرکت‌های زیرمجموعه، تلاش می‌شود ایثارگران و خانواده‌های شهدا از جایگاه شایسته و واقعی خود برخوردار شوند.

وی افزود: ایثارگران همواره پشتیبان کشور و نظام بوده‌اند و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با برنامه‌های عملی و حمایت‌های واقعی، آرامش خاطر و رضایت آنان را فراهم کنند.

شهرابی فراهانی تصریح کرد: در مسیر خدمت ممکن است برخی دغدغه‌ها و خواسته‌های ایثارگران مطرح شود، اما تجربه نشان می‌دهد که با ایجاد فضای همدلی و گفت‌وگوی شفاف و با درک و همراهی مثبت، تعامل سازنده‌ای برقرار خواهد شد.

مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران ادامه داد: مجموعه وزارت نیرو خود را خدمتگزار ایثارگران می‌داند و تکریم و قدردانی از آنان را رسالت اصلی خود می‌شمارد.

وی تاکید کرد: به منظور ارتقای سطح رضایت و آرامش ایثارگران، وزارت نیرو برنامه‌ریزی کرده است تا با ارائه خدمات ویژه، تسهیلات مناسب و پیگیری مستمر مسائل آنان، حمایت عملی و ملموس از این سرمایه‌های ارزشمند کشور صورت گیرد.