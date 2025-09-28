به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهرابی فراهانی بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران عامل صنعت آب و برق استان مرکزی اظهار کرد: با اجرای برنامههای عملی و همکاری شرکتهای زیرمجموعه، تلاش میشود ایثارگران و خانوادههای شهدا از جایگاه شایسته و واقعی خود برخوردار شوند.
وی افزود: ایثارگران همواره پشتیبان کشور و نظام بودهاند و انتظار میرود دستگاههای اجرایی با برنامههای عملی و حمایتهای واقعی، آرامش خاطر و رضایت آنان را فراهم کنند.
شهرابی فراهانی تصریح کرد: در مسیر خدمت ممکن است برخی دغدغهها و خواستههای ایثارگران مطرح شود، اما تجربه نشان میدهد که با ایجاد فضای همدلی و گفتوگوی شفاف و با درک و همراهی مثبت، تعامل سازندهای برقرار خواهد شد.
مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران ادامه داد: مجموعه وزارت نیرو خود را خدمتگزار ایثارگران میداند و تکریم و قدردانی از آنان را رسالت اصلی خود میشمارد.
وی تاکید کرد: به منظور ارتقای سطح رضایت و آرامش ایثارگران، وزارت نیرو برنامهریزی کرده است تا با ارائه خدمات ویژه، تسهیلات مناسب و پیگیری مستمر مسائل آنان، حمایت عملی و ملموس از این سرمایههای ارزشمند کشور صورت گیرد.
