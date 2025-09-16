اطلس اجتماعی فرهنگی میاندورود تدوین شود؛ تغییر مدل مدیریتی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینی‌جو پیش از ظهر سه شنبه در نشست فرمانداری شهرستان میاندورود گفت: پایه و اساس حکمرانی در جوامع، سرمایه اجتماعی است و برای حفظ سرمایه اجتماعی در این شهرستان، اطلس اجتماعی فرهنگی تدوین شود.

وی افزود: با تدوین این اطلس، زمینه مداخلات اجتماعی فراهم می‌شود. همچنین از دغدغه‌های ما در حوزه ساحل، تأمین تجهیزات امدادرسانی است.

حسینی جو با اشاره به موفقیت‌های فرمانداری میاندورود در امورات محوله اظهار کرد: فرمانداری میاندورود در امورات محوله پیشتاز است.

وی درباره پایش تصویری افزود: گزارش خوبی ارائه شد و طرحی که در میاندورود اجرا شده را می‌توان به سایر شهرستان‌ها تعمیم داد. همچنین عملکرد برجسته شهرستان در مبارزه با قاچاق کالا بسیار قابل توجه است.

حسینی‌جو درباره انتخابات امسال گفت: امسال برای نخستین بار انتخابات به شکل تمام الکترونیک برگزار می‌شود که آزمون بزرگی برای دولت است.

سرپرست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران ادامه داد: صادق بودن از ویژگی‌های رئیس‌جمهور است و این شیوه را در استاندار مازندران هم شاهد هستیم و پنهان‌کاری در امور ما نیست.

وی همچنین تأکید کرد: در شرایط و دوره خاصی مسئولیت بر عهده داریم و باید قدردان این لحظات باشیم. مسائل اجتماعی برای ما در اولویت قرار دارد و باید مسائل در زمینه‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به مدیریت استاندار در جنگ ۱۲ روزه افزود: در این دوره همه خوش درخشیدند و استاندار مدل مدیریتی را تغییر داد و پوست‌اندازی ایجاد کرد و باید سنگینی بروکراسی اداری را از خودمان دور کنیم.

وی همچنین گفت: نشست‌های مختلف در شهرستان با گروه‌های جوانان، بانوان، گروه‌های سیاسی، اصناف و هیأت‌های ورزشی تقویت شود.

حسینی‌جو تأکید کرد: خالص‌سازی در هیچ جریان فکری نتیجه‌بخش نیست و باید صداها را بشنویم و برای آنها برنامه‌ریزی کنیم.