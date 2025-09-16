  1. ورزش
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۰

دبیرسابق سازمان لیگ فوتبال ایران به سوگ نشست

یکی از مدیران باسابقه و قدیمی فوتبال ایران در غم از دست دادن همسر خود به سوگ نشست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی که سال ها به عنوان بازیکن، مربی و مسئول در فوتبال ایران فعالیت کرده بود، در غم از دست دادن همسرش به سوگ نشست. مراسم تشییع پیکر همسر دبیر سابق سازمان لیگ فوتبال ایران امروز سه شنبه در حسینه عشاق العباس و با حضور برخی چهره های ورزشی و سیاسی برگزار شد.

مراسم ترحیم سومین روز درگذشت آن مرحومه روز پنج شنبه ۲۷ شهریور از ساعت ۱۴ لغایت ۱۶ عصر و مراسم هفتمین شب یک شنبه ۳۰ شهریور از ساعت ۱۸ لغایت ۲۰ شب در حسینیه بنی فاطمه صلی الله علیها و آلها و سلم (واقع در چهاراه سرچشمه) برگزار خواهد شد.

علی کاظمی که متولد سال ۱۳۲۲ در کرمانشاه است، بیش از پنج دهه به عنوان بازیکن، مربی، مدیر و رئیس در بخش های مختلف فوتبال ایران فعالیت کرده و طی سالهای اخیر به عنوان برنامه ریز و دبیر مسابقات سازمان لیگ برتر فوتبال ایران فعالیت کرد و بازنشسته شد.

