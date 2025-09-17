رضاییان تنها محروم استقلال در لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، اسامی محرومان به شرح زیر است:
* رامین رضائیان استقلال
* فرشاد بختیاری زاده (مربی)، حمید بوحمدان استقلال خوزستان
* سیروس صادقیان چادرملو اردکان
* امید نورافکن سپاهان اصفهان
* علیرضا علیزاده گل گهرسیرجان
* سیدعلی حسنی صفت (مربی) و محمد پاپی ملوان بندرانزلی
یادآور میگردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیتهای اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاهها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده اند استفاده نکنند.
بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاهها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفاً به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگیهای بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاههای شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.
نظر شما