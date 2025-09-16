سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر با انجام تحقیقات میدانی خود از استخراج غیر مجاز ارز به وسیله ماینرهای قاچاق در یکی از انبارهای شهرستان مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر و شناسایی شده اعزام و در بازرسی از این انبار ۱۹ دستگاه ماینرقاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر با اشاره به اینکه ارزش این ماینرهای خارجی قاچاق ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: فرد متخلف به همراه پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.