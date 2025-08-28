به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته اول از امروز پنج شنبه ۶ شهریور با انجام ۶ دیدار آغاز می‌شود. دو تیم نساجی و هوادار که فصل گذشته در لیگ برتر حضور داشتند، رو در روی حریفان خود قرار می‌گیرند.

مس سونگون - هوادار؛ ساعت ۱۹:۰۰

تیم‌های مس سونگون و هوادار در حالی در اولین دیدار هفته اول لیگ دسته اول به مصاف هم می‌روند که کارت بازی بازیکنان مس تا روز گذشته از سوی سازمان لیگ صادر نشده بود و اگر مسئولان این باشگاه نتوانند موفق به انجام این کار شوند، هوادار برنده بازی انجام نشده خواهد بود. با این حال مس سونگون امیدوار است با استفاده از حمایت هواداران خود شروع موفقی در این فصل داشته باشد. در مقابل، هوادار با برنامه‌ریزی دقیق و ترکیب جوان خود وارد زمین خواهد شد. انتظار می‌رود این دیدار با رقابت فشرده‌ای در میانه میدان دنبال شود و هر دو تیم برای کسب سه امتیاز تلاش کنند.

داماش گیلان - صنعت نفت آبادان؛ ساعت ۱۹:۱۵

داماش با اتکا به بازیکنان باتجربه و شناخت خوب از رقبا، به دنبال شروعی قدرتمند در لیگ دسته اول است. از سوی دیگر، صنعت نفت آبادان با انگیزه جبران نتایج گذشته و استفاده از تجربه بازیکنان خود، وارد زمین خواهد شد. این دیدار به‌ویژه برای طرفداران دو تیم جذابیت بالایی دارد و پیش‌بینی می‌شود رقابت تنگاتنگی در خطوط هجومی جریان داشته باشد.

سایپا - مس کرمان؛ ساعت ۱۹:۳۰

سایپا که از تیم‌های مدعی در این فصل محسوب می‌شود، میزبان مس کرمان است. تیم میزبان با ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه، امیدوار است برتری در زمین خود را به امتیاز تبدیل کند. مس کرمان نیز با تاکتیک‌های دفاعی منسجم و حملات سریع، قصد دارد از فرصت‌های خود استفاده کند و با کسب امتیاز از تهران، آغاز فصل را موفقیت‌آمیز کند.

مس شهر بابک - پارس جنوبی جم؛ ساعت ۱۹:۳۰

دیدار مس شهر بابک و پارس جنوبی جم یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته اول محسوب می‌شود. مس شهر بابک با حمایت هواداران خانگی، به دنبال تثبیت جایگاه خود در جدول است، در حالی که پارس جنوبی جم با تجربه حضور در لیگ‌های بالاتر، می‌خواهد با نمایش هجومی خود، سه امتیاز ارزشمند را از خانه حریف خارج کند.

نساجی مازندران - پالایش نفت بندرعباس؛ ساعت ۱۹:۳۰

نساجی مازندران میزبان پالایش نفت بندرعباس است. شاگردان فراز کمالوند با ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه، امیدوارند با کسب پیروزی در دیدار افتتاحیه، شروعی مقتدرانه داشته باشند. پالایش نفت بندرعباس نیز با تاکتیک‌های سازمان‌یافته و بازیکنان سرعتی، قصد دارد از فرصت‌های خود استفاده کند و امتیاز کامل را به دست آورد.

نیروی زمینی - نود ارومیه؛ ساعت ۱۹:۳۰

نیروی زمینی میزبان نود ارومیه است. تیم میزبان با انگیزه بالا و استفاده از بازیکنان بومی، تلاش می‌کند سه امتیاز نخست فصل را کسب کند. نود ارومیه هم با هدایت ابراهیم اشکش امیدوار به صعود به لیگ برتر است و در پیراهن بازیکنان این تیم در اردوی پیش فصل روز شمار صعود به لیگ برتر چاپ شده بود.

برنامه بازی‌های هفته اول لیگ دسته اول

پنج شنبه ۶ شهریور

* مس سونگون – هوادار؛ ساعت: ۱۹:۰۰

* داماش گیلان – صنعت نفت آبادان؛ ساعت: ۱۹:۱۵

* سایپا – مس کرمان؛ ساعت: ۱۹:۳۰

* مس شهر بابک – پارس جنوبی جم؛ ساعت: ۱۹:۳۰

* نساجی مازندران – پالایش نفت بندرعباس؛ ساعت: ۱۹:۳۰

* نیروی زمینی – نود ارومیه؛ ساعت: ۱۹:۳۰

جمعه ۷ شهریور

* بعثت کرمانشاه – شهرداری نوشهر؛ ساعت: ۱۸:۱۵

* شناورسازی قشم – فرد البرز؛ ساعت: ۱۹:۰۰

* نفت و گاز گچساران – آریو اسلامشهر؛ ساعت: ۱۹:۳۰