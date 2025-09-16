  1. استانها
زیرساخت‌های گردشگری سلامت نیازمند سرمایه‌گذاری است

همدان- نماینده ولی‌فقیه در همدان با تأکید بر آینده‌ساز بودن سیاست توسعه گردشگری سلامت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این حوزه را ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی بعدازظهر سه‌شنبه در آئین افتتاح بیمارسرای مهدیه همدان که با حضور خیرین، مسئولان حوزه سلامت و جمعی از پزشکان برگزار شد، با تبریک اعیاد و قدردانی از تلاش‌های خیرین در ساخت و تجهیز مراکز درمانی، اظهار کرد: اجرای پروژه‌های مهمی مانند مرکز جامع سرطان و بیمارستان‌های تخصصی در همدان و قم نیازمند حمایت‌های جدی و تسهیلگری مسئولان است که خوشبختانه این نگاه در استان همدان وجود دارد.

وی ضمن تقدیر از رویکرد استاندار همدان افزود: سیاست تبدیل همدان به مرکز گردشگری سلامت در غرب کشور، می‌تواند افق‌های تازه‌ای برای توسعه خدمات درمانی و جذب بیماران از سراسر ایران و حتی خارج از کشور بگشاید.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به لزوم آماده‌سازی بسترهای لازم ادامه داد: برگزاری همایش‌های تخصصی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران از اقدامات مثبت استاندار همدان است که باید ادامه یابد.

آیت‌الله شعبانی همچنین از پزشکان و پرستارانی که با وجود فرصت فعالیت در شهرهای بزرگ، در استان ماندگار شده‌اند، قدردانی کرد و گفت: این تعهد و دلسوزی، سرمایه معنوی ارزشمندی برای مردم همدان است.

