به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانیموثقی بعدازظهر سهشنبه در آئین افتتاح بیمارسرای مهدیه همدان که با حضور خیرین، مسئولان حوزه سلامت و جمعی از پزشکان برگزار شد، با تبریک اعیاد و قدردانی از تلاشهای خیرین در ساخت و تجهیز مراکز درمانی، اظهار کرد: اجرای پروژههای مهمی مانند مرکز جامع سرطان و بیمارستانهای تخصصی در همدان و قم نیازمند حمایتهای جدی و تسهیلگری مسئولان است که خوشبختانه این نگاه در استان همدان وجود دارد.
وی ضمن تقدیر از رویکرد استاندار همدان افزود: سیاست تبدیل همدان به مرکز گردشگری سلامت در غرب کشور، میتواند افقهای تازهای برای توسعه خدمات درمانی و جذب بیماران از سراسر ایران و حتی خارج از کشور بگشاید.
نماینده ولیفقیه در استان با اشاره به لزوم آمادهسازی بسترهای لازم ادامه داد: برگزاری همایشهای تخصصی و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاران از اقدامات مثبت استاندار همدان است که باید ادامه یابد.
آیتالله شعبانی همچنین از پزشکان و پرستارانی که با وجود فرصت فعالیت در شهرهای بزرگ، در استان ماندگار شدهاند، قدردانی کرد و گفت: این تعهد و دلسوزی، سرمایه معنوی ارزشمندی برای مردم همدان است.
