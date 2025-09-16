وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میزبان جشنواره ملی شهید سلامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی خدمتکار مدیرکل برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌ها گفت: یکی از راهبردهای اصلی طرح ملی حفظ قرآن کریم مصوب شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور، فعالسازی و جهت‌دهی ظرفیت نهادهای حاکمیتی، دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های مردمی در راستای تحقق گفتمان حفظ و انس با قرآن کریم در جامعه و تربیت حافظان است. بر این اساس لازم است بسترهای مناسب برای شناسایی و معرفی اقدامات مؤثر در این حوزه صورت پذیرد.

خدمتکار آرانی افزود: جشنواره قرآنی شهید سلامی در قالب رویدادی ملی و در راستای بزرگداشت شهدای اقتدار ملی بویژه سردار سرافراز و حافظ کل قرآن شهید سلامی طراحی شده است که تلاش خواهد کرد با تعریف استانداردها و شاخص‌های دقیق و روشن از یک سو و همچنین معرفی و تقدیر شایسته از ابتکارات و اقدامات اثرگذار در حوزه حفظ قرآن کریم، زمینه مشارکت بیشتر تمامی نهادها و دستگاه‌های دولتی و مردمی را فراهم نماید.

خدمتکار آرانی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی این جشنواره ملی، رصد، پیگیری و نهایتاً تحقق اهداف کمی مندرج در برنامه هفتم پیشرفت به صورت مستمر و سالانه است که مشارکت جدی تمامی نهادها و دستگاه‌های متولی را می‌طلبد.

مدیرکل دفتر آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت افزود: بحمدالله با احیای دبیرخانه ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم و تشکیل منظم جلسات ستاد، امید می‌رود زمینه‌های مناسبی برای نیل به مطالبه رهبر معظم انقلاب در موضوع تربیت حافظان فراهم گردد که این امر قابل تقدیر است.

خدمتکار آرانی با بیان این مطلب که قرار است برترین‌های حفظ قرآن کشور هر سال در اختتامییه جشنواره ملی شهید سلامی معرفی و تقدیر شوند، گفت: مطابق نظام نامه مصوب جشنواره در آخرین جلسه ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم، سه محور داوری و انتخاب در این جشنواره تعیین شده که عبارت است از:

۱- زیربنایی و زیرساختی

۲- آموزشی و پژوهشی

۳- ترویج و گفتمان سازی مدیرکل دفتر آموزش و توسعه مشارکت‌های امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مدیر کل دفتر آموزش و توسعه مشارکت‌های امور قرآن وعترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان تأکید کرد؛ دبیرخانه این جشنواره ملی، آماده دریافت ایده‌ها و نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان قرآنی کشور در جهت برپایی شایسته این رویداد ملی می‌باشد.