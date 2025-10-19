  1. دین و اندیشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

میزبانی ۱۰ استان از رویداد آموزشی «شهر من، شهر نماز»

میزبانی ۱۰ استان از رویداد آموزشی «شهر من، شهر نماز»

رویداد فرهنگی آموزشی «شهر من، شهر نماز» با هدف ترویج فرهنگ اقامه نماز در مدارس و مراکز آموزشی در ۱۰ استان کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد فرهنگی آموزشی «شهر من، شهر نماز»، با هدف ترویج فرهنگ اقامه نماز در مدارس و مراکز آموزشی برگزار می‌شود.

مرتضی خدمتکار آرانی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: رویداد فرهنگی و آموزشی «شهر من، شهر نماز» یکی از برنامه‌های مشترک این مرکز و اداره کل قرآن عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش است که بحمدالله با تعامل سازنده به زودی برگزار می‌شود.

خدمتکار آرانی افزود: این رویداد با هدف جذاب سازی و بکارگیری شیوه‌های نوین برای ترویج فرهنگ اقامه نماز و انتقال آموزه‌های بلند این فریضه الهی به کودکان طراحی گردیده است.

وی ادامه داد: طبق هماهنگی صورت گرفته، معلمان اول ابتدایی مدارس و مراکز پیش‌دبستانی مؤسسات قرآنی مخاطبان اصلی این رویداد خواهند بود که در کنار آموزش شیوه‌های جذاب و شیرین در قالب بازی و سرگرمی، جشن نماز، اهدای کتاب نماز شکوفه‌ها و معرفی و تقدیر از معلمان برگزیده را نیز در دستور کار قرار داده است.

خدمتکار آرانی در پایان گفت: ۳۰ شهر در ۱۰ استان کرمان، یزد، خوزستان، تهران، مازندران، لرستان، خراسان جنوبی، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی در مرحله نخست، میزبان این رویداد خواهند بود.

کد خبر 6627197
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها