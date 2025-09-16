به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری ظهر سه شنبه در همایش استانی وقف و رسانه در هتلی به میزبانی شهمیرزاد با بیان اینکه جریان زیارت در حوزه وقف تاکنون مغفول مانده است، ابراز داشت: عرصه زیارت حج و زیارت تحکیم کننده بنیان‌های فرهنگی، اعتقادی و فرهنگی جامعه است.

وی با اشاره به برکات وقف به خصوص در حوزه مصارف فرهنگی و مذهبی افزود: اگر بتوانیم تأثیر پذیری حج را در فرهنگ و خانواده‌ها به تصویر کشیده و به جامعه القا کنیم و به دیگران نشان دهیم قطعاً خیلی اثرات خوبی خواهد داشت.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با اشاره به ظرفیت مغفول‌مانده «وقف در خدمت زیارت»، تأکید کرد: باید تأثیرپذیری فرهنگی و اعتقادی حج را با کمک رسانه‌ها به تصویر بکشیم و با برگزاری نشست‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت خیران، زمینه زیارت را برای مشتاقان آن فراهم کنیم که این امر، تحکیم‌بخش بنیان‌های فرهنگی و دینی جامعه خواهد بود.

چتری با بیان اینکه نشست‌های تخصصی با دستگاه‌های مرتبط می‌بایست برگزار شود، ابراز داشت: از خانواده‌ها و خیرینی که تمایل به جریان حج و زیارت دارند دعوت می‌کنیم تا مشتاقان را بتوانیم به زیارت بفرستیم.

وی در ادامه خواستار همراهی بیشتر رسانه‌ها با مسائل مرتبط با وقف و زیارت شد و تصریح کرد: وقف در حوزه زیارت برکات زیادی دارد از جمله دعای این واقفان قطعاً در استحکام بنیان‌های خانوادگی، فرهنگی، مذهبی و دینی مؤثر خواهد بود.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با اشاره به داشته‌های استان در حوزه رسانه و همچنین واقفان و خیران نیک اندیش، ابراز کرد: ظرفیت استان قابل ملاحظه است و باید برای قیاس در حوزه وقف و زیارت با دیگر استان‌ها بر اساس جمعیت منطقه نگاه و برنامه ریزی کنیم.