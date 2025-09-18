مردم لاهیجان دو ملک زراعی را وقف مسجد کردند

سید محمد جوادپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقشآفرینی مردم در استمرار وقف، اظهار کرد: فرهنگسازیهای انجامشده در طول سال، بهویژه در مناسبتهای مختلف، اثرگذار بوده و موجب شده که همچنان مردم با انگیزه بالا در مسیر ترویج وقف گام بردارند.
جوادپور افزود: در هفته وقف امسال دو وقف جدید در شهرستان لاهیجان به ثبت رسید. در وقف نخست، یک قطعه زمین زراعی به مساحت ۱۵۰۸ مترمربع در روستای ناصرکیاده توسط خانم عالیه اخواست وقف شد.
وی ادامه داد: همچنین در وقف دوم، دو قطعه زمین زراعی به متراژهای ۸۰۰ و ۹۰۰ مترمربع در روستای بیجاربستهسر توسط «سهراب محمدعلیپور» و «لیلا متشبث» وقف شده است.
رئیس اداره اوقاف لاهیجان تصریح کرد: نیت همه این وقفها، هزینهکرد در مسیر توسعه و نگهداری مساجد همان محلها بوده است.
جوادیپور ضمن قدردانی از مردم شهرستان لاهیجان به دلیل اهتمام به فرهنگ وقف، بیان کرد: مشارکت در این سنت الهی نهتنها یک عمل نیکو در جهت امور دینی و اجتماعی است، بلکه باقیاتالصالحاتی برای واقفان خواهد بود که ثواب آن تا نسلها ادامه مییابد.
