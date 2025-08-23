  1. استانها
  2. سمنان
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

ایجاد کمیته مردمی در حج و زیارت استان سمنان؛ فرهنگ زیارت توسعه می‌یابد

ایجاد کمیته مردمی در حج و زیارت استان سمنان؛ فرهنگ زیارت توسعه می‌یابد

سمنان- مدیرکل حج و زیارت استان سمنان از ایجاد کمیته‌های محلی زیارت با مدیریت مردم در سراسر استان خبر داد و گفت: پیشنهاد تأسیس یک سازمان مردم‌نهاد در حوزه زیارت نیز ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری صبح شنبه در جمع خبرنگاران در حج و زیارت استان سمنان بیان کرد: حج و زیارت استان سمنان کمیته‌های محلی را تحت عنوان کمیته‌های زیارت ایجاد کرده است که به دست مردم اداره می‌شود.

وی با بیان اینکه ایجاد کمیته‌های محلی زیارت در سراسر استان سمنان ابتکار ویژه ای از سوی حج و زیارت استان است، افزود: این کمیته‌ها در راستای توسعه فرهنگ زیارت نقش بسزایی دارند.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان همچنین با بیان اینکه کمیته‌های محلی همچنین بستر خوبی برای اطلاع رسانی مسائل مرتبط با حج و زیارت هستند تاکید کرد: این کمیته‌ها بستری مناسب را برای تعامل بین زائران و حج و زیارت بنا می‌کند و این ارتباط مستمر می‌تواند مؤثر باشد.

چتری افزود: پیشنهاد تأسیس یک سازمان مردم نهاد مرتبط با حوزه زیارت نیز توسط یکی از همین کمیته‌های مردمی در سمنان به استانداری سمنان و حج و زیارت استان داده شده است.

وی با بیان اینکه این (ان جی او) می‌تواند در زمینه گسترش مناسبات و تعاملات حوزه حج و زیارت مؤثر باشد، گفت: سمن مذکور همچنین می‌تواند به همگرایی بیشتر در حوزه حج و زیارت استان سمنان و ترویج فرهنگ زیارت کمک شایانی کند.

وی با بیان اینکه از ظرفیت این سازمان مردم نهاد همچنین در جلب مشارکت‌های مردمی و واگذاری امور به مردم می‌توان بهره گیری کرد، ادامه داد: امیدواریم شاهد اتفاقات مشابه در سراسر استان باشیم.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان همچنان گفت: با توجه به اینکه ثبت نام کاروانهای عمره مفرده شروع شده استان سمنان نیز برای ماه‌های شهریور و مهر ماه دارای سه کاروان به ظرفیت ۳۱۵ نفر بوده است

چتری بیان کرد: تمامی دارندگان فیش ودیعه گذاری بانک‌های ملی و ملت از اولویت یک تا ۶۰۰ می‌توانند با مراجعه به دفاتر زیارتی سطح استان سمنان یا مراجعه به سایت my.haj.ir نسبت به ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند همچنین میانگین هزینه اعزام در کاروان‌ها ۶۵ میلیون تومان بوده و مدت سفر ۱۰ روز و ایستگاه پروازی فرودگاه امام خمینی ره خواهد بود.

کد خبر 6567959

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها