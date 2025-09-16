رزمایش توزیع ۱۳۰۰ بسته کمک تحصیلی در آمل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز نیکوکار بعدازظهر دوشنبه در حاشیه این مراسم با اشاره به آغاز سال تحصیلی و ضرورت تأمین ملزومات آموزشی دانش‌آموزان اظهار داشت: توانمندسازی دانش‌آموزان و دانشجویان در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی از برنامه‌های محوری کمیته امداد است که هر ساله با مشارکت خیرین دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح امسال با شعار «آینده‌ساز باشیم» از نیمه مرداد آغاز شده و تا پایان ماه ادامه خواهد داشت، افزود: ارزش بسته‌های توزیعی حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برآورد شده است. هر بسته شامل انواع نوشت‌افزار و لوازم‌التحریر مورد نیاز دانش‌آموزان می‌باشد.

رئیس کمیته امداد آمل با قدردانی از خیرین، شورای زکات و گروه‌های جهادی در تهیه اقلام گفت: بخش قابل توجهی از این بسته‌ها با کمک این نهادها آماده و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است.

نیکوکار با اشاره به جامعه هدف کمیته امداد آمل اظهار داشت: هم‌اکنون ۱۲ هزار خانوار تحت پوشش این نهاد قرار دارند که سه هزار و ۳۰۰ دانش‌آموز و یک‌هزار و ۳۰۰ دانشجو در میان آن‌ها حضور دارند. همچنین ۲۸ نخبه فرهنگی و ورزشی نیز تحت حمایت کمیته امداد هستند.

وی تأکید کرد: رسالت اصلی کمیته امداد در کنار حمایت‌های معیشتی، توجه به آینده دانش‌آموزان و دانشجویان است تا آنان بتوانند با انگیزه و توانمندی بیشتر مسیر پیشرفت را طی کنند