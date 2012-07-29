آموزش نوعروسان در کمیته امداد آمل

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان علی پور مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) آمل از برگزاری کلاس آموزش نوعروسان مددجوی کمیته امداد در این شهرستان خبر داد.



وی اظهار داشت: یک دوره کلاس آموزشی جوانان در سن ازدواج و دختران از سن 20 الی 25 سال به مدت یک هفته برگزار شد.



مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) آمل تصریح کرد: در این دوره موضوعاتی همچون ازدواج و ارتباط آن با بهداشت روانی، ازدواج و ارتباط آن با مسائل شرعی، اهمیت ازدواج در دین مبین اسلام، مشاوره قبل ازدواج و اعتیاد توسط کارشناسان مجرب تدریس شد.

برگزاری دوره مشاوره گروهی دختران درآستانه ازدواج کلاردشت



دومین دوره کلاس مشاوره گروهی باحضور دختران جوان بامحوریت ملاکهای ازدواج موفق در شهر کلاردشت برگزار شد.



در این دوره تعداد 50 نفراز دختران جوان که در نمازخانه کمیته امداد کلاردشت برگزار شد موضوعاتی همچون، باچه کسانی ازدواج کنید، سوالات هنگام آشنایی ، ازدواج و تفاوت سنی، ملاکهای انتخاب همسر (اولیه و ثانویه)توسط مشاور شاخه تدریس شد.

دوره آموزشی یک روزه کمک های اولیه در آمل



هدف از برگزاری این دوره آموزشی، آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت با کمک های اولیه و فوریت های پزشکی ذکر کرد که در مواجهه با مشکلات و حوادث آماده باشند.



این دوره آموزش شش ساعته بوده که با همکاری جهاد دانشگاهی برای تعداد 50 نفر از دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت به همراه آزمون کتبی پایان دوره در سالن اجتماعات کمیته امداد امام (ره) شهرستان آمل برگزار شد.

اهدا 500 کیلو برنج به ایتام تحت حمایت کمیته امداد ساری



در راستای اجرای نیات خداپسندانه خیران در ماه مبارک رمضان از سوی یکی از حامیان اکرام بنام دیویان 500 کیلوگرم برنج مرغوب برای ایتام تحت حمایت کمیته امداد شهرستان ساری اهدا شد.

از سوی یکی دیگراز حامیان اکرام هاشمی مبلغ یک میلیون و 300 هزار تومان سبد کالای خوراکی و مصرفی به ایتام تحت حمایت اهدا شد.