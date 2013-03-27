کمک 21 میلیاردی آملی ها به نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد

رمضان علی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم‌ اكنون امداد آمل 600 دانش‌آموز و 350 دانشجو تحت حمايت دارد كه به منظور حمايت آموزشي به این افراد در نيمه دوم سال مبلغ 107 ميليون ريال وام علاوه بر تسهيلات بلاعوض به مبلغ 700 ميليون ريال پرداخت شده است.



وی افزود: تعداد دانش آموزان و دانشجويان از هزار و500نفر در سال 90 ، پس از توانمندسازي به 950 نفر کاهش یافته است.



علی پورگفت: این کمک های مردمی در قالب طرح‌های اکرام ایتام، جمع‌اوری صدقات، زکات مستحبه و سایر وجوهات خاص به به نیازمندان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) آمل جمع آوری شده است.



وی افزود: بیشترین کمک مردم آمل به نیازمندان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در اهدای صدقه با حدود 10میلیارد ريال، سایر وجوهات خاص با بیش از6 میلیارد ريال و اکرام ایتام بوده است.



مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) آمل به برگزاري دوره آموزشی برای تعداد 60 نفر از دانش آموزان رهپويان ولايت زیر پوشش این نهاد اشاره کرد وادامه داد: این دوره آموزشي به منظور ارتقاي دانش فني و حرفه‌اي و مسائل اعتقادي و ديني و مسائل اخلاقي برگزار شد.



علی پور اضافه کرد: مهمترین هدف برگزاری دوره های آموزشی، بالا بردن اعتماد به نفس، ايجاد انگيزه و رغبت در بين جوانان خانواده بزرگ امداد و اميد به زندگي است.



شهرستان آمل حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد.