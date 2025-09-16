  1. بین الملل
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۷

بمباران شدید الحدیده؛ پدافند یمن با جنگنده های اسرائیلی درگیر شد

جنگنده های رژیم صهیونیستی در حال بمباران الحدیده یمن هستند و پدافند هوایی یمن نیز در حال مقابله با این حملات است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المسیره یمن از حمله رژیم صهیونیستی به بندر الحدیده یمن خبر دادند.

همزمان یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: پدافند ما در حال مقابله با جنگنده‌های دشمن اسرائیلی است که به کشور ما حمله کرده‌اند.

وی گفت: پدافند هوایی باعث سردرگمی زیادی در میان جنگنده های دشمن شد و برخی از جنگنده ها را مجبور کرد قبل از انجام تجاوز، حریم هوایی یمن را ترک کنند. به لطف خدا، ورود آنها به عمق حریم هوایی خنثی شد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی از شروع حمله گسترده هوایی این رژیم به بندر الحدیده یمن خبر داد.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد: هدف از حمله به الحدیده یمن از کار انداختن ان برای چند هفته دیگر است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شدند که ۱۲ حمله تاکنون به بندر الحدیده انجام شده و سه اسکله هدف قرار گرفته است.

