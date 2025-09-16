  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۲۹

جزئیات حمله موشکی و پهپادی ارتش یمن به سرزمین‌های اشغالی

سخنگوی نیروهای مسلح از حملات موشکی و پهپادی به اهدافی حساس در سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله موشکی به هدفی حساس در منطقه اشغالی یافا در قلب سرزمین‌های اشغالی با موشک فراصوت فلسطین ۲ خبر داد.

وی همچنین از حمله به فرودگاه نظامی رامون با پهپادهای انهدامی خبر داد و تاکید کرد که اهداف این عملیات‌ها به صورت کامل اهداف محقق شده است و منجر به فرار گسترده اشغالگران به سوی پناهگاه‌ها شد.

سرتیپ سریع تاکید کرد که این عملیات پیروزی برای مردم مظلوم فلسطین در غزه به شمار می‌رود و بخشی از پاسخ به تجاوزات اسرائیل علیه کشورمان است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل از شلیک موشک از سمت یمن به سوی اهدافی در اراضی اشغالی فلسطین خبر داده بودند. پس از این رویداد، آژیر خطر در تل‌آویو، منطقه مرکزی، لاخیش و حشفولا در سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد.

شلیک موشک توسط یمنی‌ها تنها چند ساعت پس از حمله رژیم صهیونیستی به بندر الحدیده رخ داد و یمنی‌ها موشک را با موشک جواب دادند.

رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که شلیک موشک‌های یمن منجر به فرود اضطراری هواپیمای حامل بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شد.

نیروهای مسلح یمن اعلام کرده‌اند که تا زمانی که تجاوز به غزه ادامه پیدا کند، به حملات خود به سرزمین‌های اشغالی ادامه خواهند داد.

