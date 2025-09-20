به گزارش خبرنگار مهر، پروژه‌های مختلف موسیقایی طی هفته‌های گذشته در قالب آلبوم‌ها و مجموعه‌های متنوع موسیقایی پیش روی مخاطبان قرار گرفته‌اند و بحث نحوه فروش آلبوم‌ها و نوع ارائه و معرفی هریک از آنها در فضای مجازی مورد توجه کارشناسان و صاحب نظران عرصه موسیقی است.

تغییر محسوس فرآیند فروش محصولات موسیقایی در ماه‌های گذشته به شدت وارد فضای متفاوتی شده که بازنگری در نحوه ارائه و معرفی این آثار به ویژه در حوزه موسیقی جدی نیازمند ایجاد مسیرهای خلاقانه و دارای چارچوب است و نظر به شرایط نامطلوبی که در بازار فروش وجود دارد، باید در جلسات و نشست‌های مختلف روی آنها تمرکز کرد.

آنچه می‌خوانید نگاهی اجمالی به برخی از آلبوم‌ها و مجموعه‌های موسیقایی است که طی شهریور سال جاری منتشر و شنوندگان این آثار را به استقبال پاییز می‌برد.

آلبوم «تو نیستی»؛ یک اثر با همراهی چند استاد موسیقی

«تو نیستی» عنوان یکی از تازه‌ترین مجموعه‌های موسیقایی در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی است که به آهنگسازی فرزاد محمدنژاد، خوانندگی محمود صالحی، حضور جمعی از هنرمندان شناخته شده موسیقی ایرانی و تک نوازی اردشیر کامکار و حسین بهروزی‌نیا توسط مرکز موسیقی حوزه هنری در دسترس مخاطبان این ژانر موسیقایی قرار گرفته است.

ارژنگ کامکار نوازنده تمبک، سینا جهان آبادی نوازنده کمانچه، حسین رضایی‌نیا نوازنده دف، پاشا هنجنی نوازنده نی، مسعود آرامش نوازنده سنتور، عرفان حسینی نوازنده کمانچه آلتو، علی اکبرزاده نوازنده بندیر، فرزاد محمدنژاد نوازنده تار، عود، بم تار، اردشیر کامکار تک نواز کمانچه، حسین بهروزی نیا تک‌نواز بربت گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می‌دهند.

«آن دلبر من» با شعری از مولانا، «ساز و آواز» با اشعاری از محمدرضا شفیعی کدکنی، عطار، هوشنگ ابتهاج، «زبان و بی زبانان» با شعری از فریدون مشیری، «تو نیستی» با شعری از فریدون مشیری، «جاری»، «چهار مضراب»، «تک نوازی تار»، «بی دل و جان» با شعری از عطار قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده‌اند.

آلبوم «در آن سوی سکوت»؛ گفتگوی یک آهنگساز با لحظه‌ها

«در آن سوی سکوت» به آهنگسازی و نوازندگی سه تار امین مداح و نوازندگی تمبک سید علی افتخار عنوان یکی از آثار جدید منتشر شده در بازار فروش محصولات موسیقایی است که به تازگی در ژانر موسیقی کلاسیک ایران منتشر شده است.

«آغاز»، «طلوع»، «نام تو»، «دلتنگی»، «آواز ماه»، «ستوه»، «پرواز»، «حیرانی»، «غروب»، «در آن سوی سکوت» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده‌اند.

امین مداح درباره این اثر نوشته است: «این آلبوم حاصل گفتگوی من با لحظه‌هاست. بی واسطه و رها. هر قطعه بر پایه بداهه نوازی شکل گرفته است. تولد موسیقی در اکنون. آنچه می‌شنوید تبلور لحظاتی است که آمده‌اند و گذشته‌اند بی آنکه دوباره تکرار شوند.»

امین مداح از جمله هنرمندان فعال عرصه موسیقی ردیف دستگاهی ایران است که موسیقی را از سال ۸۴ در حوزه نوازندگی سه تار آغاز کرده و در این مدت نزد هنرمندانی چون ارشد تهماسبی و مسعود شاکری به فراگیری موسیقی پرداخته است. این هنرمند علاوه بر تولید چندین اثر موسیقایی و برگزاری کنسرت‌های مختلف مشغول تدوین فعالیت‌های تألیفی در حوزه نوازندگی تار و سه تار است.

آلبوم «روزی دوباره سبز می‌شویم»؛ حکایت موسیقی‌های قصه‌گو

آلبوم «روزی دوباره سبز می‌شویم» عنوان یکی از تازه‌ترین آثار موسیقایی منتشر شده در فرآیند فروش محصولات این حوزه است که طی هفته‌های گذشته با هنرمندی علی دارابی فر پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

«به یاد می‌آورمت»، «خاطره گندمزار»، «دوباره می‌بینمت»، «شاید در خواب»، «صبح همان روز»، «از یاد می‌برم»، «باد پنجره را باز می‌کند»، «محنت آباد»، «روزی دوباره سبز می‌شویم»، «حافظه بلوط» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده‌اند.

این آهنگساز و فعال عرصه موسیقی درباره تازه‌ترین آلبومش نوشته است: «روزی دوباره سبز می‌شویم» آلبومی روایت‌محور است که مسیر یک سفر درونی را دنبال می‌کند. در واقع هر قطعه مرحله‌ای از این حرکت درونی است و در جستجوی نوری برای سبز شدنی دوباره …

علی دارابی‌فر از جمله هنرمندان ایلامی است که فعالیت در حوزه آهنگسازی را در سبک‌های امبینت، مدرن کلاسیک و موسیقی متن فیلم پشت سر گذاشته و تاکنون نیز آلبوم «بیچاره انسان» را در دسترس مخاطبان قرار داده است. این هنرمند تلاش کرده تا در این آثار ارائه دهنده فضاهای موسیقایی آرام، درون گرایانه و روایت محور باشد. ضمن اینکه ساختار قطعات او بیشتر آزاد بوده و بر پایه الگوهای تکرار شونده بنا شده‌اند که به تدریج گسترش می‌یابند به طوری که هر قطعه روایتی شنیداری را بازگو می‌کند.

آلبوم «رسم شیدایی»؛ ارائه‌ای از موسیقی سازی با هم نوازی دو سنتور

آلبوم «رسم شیدایی» با هنرمندی علی‌اکبر فضایلی و پدرام خاورزمینی یکی از آثار تازه منتشر شده در فرآیند فروش و عرضه آثار موسیقایی است که طی روزهای گذشته در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی پیش روی مخاطبان و شنوندگان این حوزه موسیقایی قرار گرفت.

«آشوب»، «فرافق»، «بانوجان»، «گفتم غم تو دارم»، «جست و جو»، «سوت کرم»، «شیدایی»، «مریم جان»، «حیرانی»، «گلی جان»، «شوق»، «دودعود»، «عامی دتر» قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده‌اند.

علی‌اکبر فضایلی درباره این آلبوم موسیقایی نوشته است: «اثر پیش رو تلاشی است در جهت ارائه موسیقیِ سازی به صورت هم نوازی دو سنتور با نقشی کم و بیش مستقل از هم که با ساز تمبک همراهی می‌شوند. به این منظور و با توجه به شیوه آهنگسازی و تنظیم قطعات، هر ۲ سنتور از نوع سل کوک انتخاب شده‌اند. قطعات این آلبوم در عین برخورداری از شخصیتی مستقل از هم دارای اشتراکاتی نیز هستند که در کنار یکدیگر مجموعه بزرگ‌تری را شکل می‌دهند. آهنگسازی و تنظیم این قطعات بر اساس امکانات و توانایی‌های ساز سنتور، به شکل گفتگو بین ۲ ساز و با استفاده از انواع مختلف شیوه‌های بسط و گسترش فیگورهای ملودیک و ریتمیک که در ردیف موسیقی ایرانی نیز استفاده می‌شود، شکل گرفته است. پیچیدگی‌ها و جزئیات فراوانی که در عین کثرت بیانگر نوعی وحدت و نظم درونی نیز هستند. نمونه مشابه چنین تفکری علاوه بر موسیقی دستگاهی در انواع مختلف هنرهای ایرانی از نقش و نگار کاشی‌کاری مساجد و طرح‌های متنوع فرش و گلیم گرفته تا تذهیب و خوشنویسی و نگارگری نیز دیده می‌شود.»

آلبوم «به یاد استاد علینقی وزیری»؛ چند موسیقی برای استاد تأثیرگذار

«به یاد استاد علینقی وزیری» عنوان یکی از تازه‌ترین مجموعه‌های منتشر شده در سبک موسیقی کلاسیک ایرانی است که با سرپرستی گروه آرش کاووسی و خوانندگی امیر اثنی عشری منتشر شد.

امیر اثنی عشری خواننده، غلامرضا صدرالدینی نوازنده تمبک، محسن میرزایی نوازنده سنتور، محمد یوسفی نوازنده نی، مرضیه ریوند نوازنده تارباس، وحید جبارزاده نوازنده کمانچه، محمد جوزی نوازنده عود، فاطمه سید محمود نوازنده دایره و دف، آرش کاووسی نوازنده تار، سه تار و سرپرست گروه، گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می‌دهند.

«پیش درآمد»، «ساز و آواز (دشتی - سنتور)» با شعری از فروغی بسطامی، «تصنیف بسته دام» با شعر حسین گل گلاب، «ادامه ساز و آواز (عشاق - نی)»، «سرود وطن» با شعر حسین گل گلاب، «تک نوازی نی»، تصنیف «عهد شکن (ابوعطا)» با شعر امیر اثنی عشری، «ساز و آواز (بیات ترک – تار)» با شعر هلالی جغتایی، تصنیف «افسانه عشق (بیات ترک)» با شعر عطار و امیر اثنی عشری قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده‌اند.

آرش کاووسی در توضیح این آلبوم موسیقایی آورده است: استاد وزیری بی گمان یکی از تاثیرگذارترین هنرمندان موسیقی این سرزمین است. جایگاه والای او در گسترش موسیقی ایرانی در تاریخ فعالیت هنری ایشان بسیار حائز اهمیت و ستودنی است. تلاش‌های مستمر وی در شخصیت بخشی به هنرمندان آن روزگار، نوشتن مقاله‌ها، روش‌های آموزشی، نمایشنامه‌ها و اجرای کنسرت و تأسیس هنرستان موسیقی ملی و همچنین فعالیت‌های دیگر، از ایشان هنرمندی برجسته و اثرگذار به یادگار گذاشته است. بیشتر موسیقی‌دانان و شنوندگان موسیقی هم، استاد وزیری را با آثار بی کلام و خلق قطعات جدید و متفاوت می‌شناسند و کمتر با آثار با کلام و تصنیف‌های وی آشنایی دارند.

آلبوم «لحظه‌ای کوتاه»؛ شنیدن موسیقی یک رفاقت چند ساله

«لحظه ای کوتاه» از تریو «حجم» با هنرمندی حسام عظیمی، محمدجواد احمدزاده و میلاد قریشی نیز یکی دیگر از پروژه‌هایی هستند که در روزهای گذشته در فرآیند عرضه و فروش آثار موسیقایی قرار گرفت.

در توضیح مجموعه «لحظه‌ای کوتاه» آمده است: مجموعه پیشِ رو، حاصل یک پروژه آهنگسازی در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ است. ایده این مجموعه مانند برخی از جریان‌های متأخر آهنگسازی در ایران، توجه ویژه‌ای به پیوندهای نظام موسیقی ایرانی و نظام‌های عربی، ترکی و هندی داشته است. ساختمان ریتمیک و متریک قطعات با استفاده از تکنیک‌های پُلی‌ریتمیک-پُلی‌متریک و با تنیدگی در الهاماتی از «تالا» در موسیقی کلاسیک هند و «ایقاع» در فرهنگ موسیقایی ایرانی- عربی- ترکی بنا شده است. همچنین ساختار فواصل برگرفته از نظام مُدالِ موسیقی کلاسیک ایرانی است.

پیچیدگی‌ها و ظرایف ریتمیک می‌تواند توجه به مقوله سازآراییِ سازهای کوبه‌ای را دوچندان کند؛ بنابراین در هر قطعه، سعی بر این بوده تا این مهم، نخست با توجه به فضای موسیقایی هر قطعه و سپس بر اساس قابلیت‌های اجرایی هر ساز صورت‌بندی شود. در کنار تمام دغدغه‌های فنی، مجموعه «لحظه‌ای کوتاه» حاصل دوستی دیرینه و فضای مشترک ما در قالب گروه «حجم» بوده است.

«شاخه‌های زمزمه‌گر»، «خروش سایه‌ها»، «بی پایان»، «زندگی آن سوی جنگ» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده‌اند.

آلبوم «خزر»؛ شنیدن شیوه‌ای متفاوت از نوازندگی ناغارا

«خزر» عنوان یکی از تازه‌ترین پروژه‌های منتشر شده در فرآیند ارائه محصولات موسیقایی است که طی روزهای گذشته با نوازندگی تار رضا حسینی بقانام و نوازندگی باغلاما دنیز مطمئن در ژانر موسیقی کلاسیک ایران پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

«بوزبیرنومره ئی رقص قایتاغی» منسوب به غلامحسین بیگجه‌خوانی، «دورنالار» جهانگیر جهانگیرو، «آغ چیچک» به آهنگسازی امین ثابت اوغلو، «آلاگوز» به آهنگسازی جهانگیر جهانگیرو، «خزر» به آهنگسازی رضا حسینی بقانام، «شالاخو» قطعه فولکلور، «لپه لر» به آهنگسازی سعید رستمی، «کنچنمیرم» به آهنگسازی رضا حسینی بقانام، «درآمد اصفهان» به آهنگسازی مرتضی نی داود، «آی قیز» به آهنگسازی جهانگیر جهانگیرو قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده‌اند.

در توضیح این آلبوم آمده است: آلبوم حاضر اولین آلبوم صوتی رضا حسینی بقانام و دنیز مطمئن است. این آلبوم حاوی اجرای برخی از «ماهنی‌ها» و رنگ‌ها با تار و ناغارا است. علاوه بر این ۲ قطعه هم با بداهه نوازی تارنواز اجرا شده است. قطعه «خزر» که نام آلبوم نیز برگرفته از همین قطعه است. نتیجه الهامات نوازنده از موغام بایاتی شیراز بوده و نام دخترش نامیده شده است. قطعه «کنچنمیرم» نیز به همین شیوه نوعی بداهه نوازی و مددگردانی به شمار می‌رود. نکته جالب توجه این آلبوم شیوه ملودی نوازی با ساز ناغارا است. بر خلاف شیوه موجود در ناغارا نوازی که عمدتاً مبتنی بر لوپ نوازی است، در این آلبوم سعی شده است که از ساز ناغارا به شکل قدما استفاده شود. شیوه اجرای تار نیز مخصوص خود نوازنده است و تلاش کرده شیوه‌های نوازندگی خود را به نمایش بگذارد.

آلبوم «سوئیت سمفونی مینودر»؛ بهره مندی از تکنیک‌های مختلف در جهت یادآوری

«سوئیت سمفونی مینودر» عنوان یکی از آثار موسیقایی جدید به آهنگسازی محسن نورانی است که نسخه دیجیتالی آن طی روزهای گذشته توسط حوزه هنری انقلاب اسلامی در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

علی جعفری پویان، امین غفاری و علیرضا دریایی نوازندگان ویولن، علیرضا دریایی، دانیال جورابچی و مهیار غضنفری نوازندگان ویولا، محمدحسین غریبی نوازنده ویولنسل، کوروش ملکی نوازنده کنترباس، سینا کاووسی نوازنده فلوت، کیمیا شعربافیان نوازنده ابوا، حسین پورمعین نوازنده کلارینت، امیررضا صالحی نوازنده ترومپت، کیوان جولایی نوازنده ترومبون، جواد ابراهیمی نوازنده توبا، سهراب بحیرایی نوازنده کمانچه، یاسر گرجی نوازنده نی، بابک دوامی تنظیم صداهای الکترونیک، محمدامین رستمی دکلمه، رشید شاکری مقدم خواننده، نازبانو آزاد لالایی خوان بخشی از گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می‌دهند.

در توضیح این پروژه آمده است: «در مجموعه پیش رو تلاش خالق اثر بر این بوده است تا با بهره گیری از تکنیک‌های مختلف در جهت یادآوری و حفظ فضای موسیقی ایرانی در قلمرو موسیقی ارکسترال غربی، البته با انتفاع از اشعار پرمایه و قابل تأمل از شاعران نامی نظیر عبید زاکانی و عارف قزوینی گام کوچکی در جهت حفظ میراث ملی و معنوی موسیقی ایران برداشته شود.

با این رویکرد و با نگاهی در کل مجموعه شنونده درخواهند یافت که در موومان چهارم، خوانش لالایی به معنای نمود بخشی از ارزش‌ها و فرهنگ‌های یک جامعه، جهت بهره برداری مصالح تماتیک موسیقی به منظور پاسداشت فرهنگ‌های گذشته و با ارزشی همچون منطقه الموت توسط آهنگساز در نظر گرفته شده است.»

آلبوم «طرز عشاق»؛ تجربه شنیدن موسیقی ایرانی با محوریت تنبور

آلبوم «طرز عشاق» نیز عنوان یکی دیگر از آثار منتشر شده این روزهای موسیقی ایران است که با مدیریت هنری امیرحمزه حسینی نوازنده تنبور و آهنگساز موسیقی ایرانی در دسترس مخاطبان و علاقه مندان این حوزه موسیقایی قرار گرفته است

«طرز عشاق» بر اساس مقام «ته رز»، «آواز شیدایی»، «شیدایی»، «آواز مقام سماع»، «مقام سماع»، «لیلی و مجنون» بر اساس مقام‌های «باریه»، «ساروخانی» و «سحری»، «سماع مجنون» بر اساس مقام‌های «قه تار» و «سحری» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده‌اند.

امیرحمزه حسینی آهنگساز و نوازنده تنبور، درشن آنند نوازنده تبلا و حسین معانی نوازنده دف گروه نوازندگان این آلبوم را تشکیل می‌دهند.

آلبوم «یک دَمِ یار»؛ خوانش یک نور ناپیدا با صدای خواننده آشنا

آلبوم «یک دم یار» به آهنگسازی امیرفرهنگ حاتمی و خوانندگی پوریا اخواص یکی از مجموعه‌های جدید موسیقایی است که طی روزهای گذشته در دسترس مخاطبان و علاقه مندان موسیقی کلاسیک ایرانی قرار گرفت.

«زهر شیرین» با شعر فریدون مشیری، «جان عطار» با شعر عطار نیشابوری، «راز و نیاز» با شعر هوشنگ ابتهاج، «عشق هزارساله» با شعر هوشنگ ابتهاج قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده‌اند. این در حالی است که پوریا اخواص خواننده، امیرفرهنگ حاتمی نوازنده تار، دیوان و هم خوان، کریم قربانی نوازنده ویولنسل، علیرضا دریایی نوازنده کمانچه، صابر سوری نوازنده عود، فرید لطفی نوازنده قیچک آلتو، امیر خیری نوازنده تمبک، بندیر، دم دم، فرهاد احمدی نوازنده دف و کاخن، محمد نادری نوازنده سنتور و تارا حاتمی هم‌خوان گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می‌دهند.

امیرفرهنگ حاتمی آهنگساز در توضیح این آلبوم نوشته است: «این اثر نخستین گام من در وادی آهنگسازی است که در حدود سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ خلق شد؛ گامی که هرچند در ظاهر نشانه‌هایی از خامی طبیعی تجربه‌های نخستین را در خود دارد اما در باطن سرآغاز سلوکی صوتی است. سلوکی که از ندانستن می‌گذرد تا به کشف و شهود برسد. پس ناپختگی، نه مانع که بستری بود برای رهایی از جبر فرم‌ها و ساختارهای تثبیت شده؛ تجربه‌ای برای زیستن در آزادی آوا در گستره بنیادین موسیقی، نه دانشی آموخته داشتم و نه مشق و مرشدی که طریق را بنماید. آنچه رخ داد نه از جنس ابداع که اشارت بود. فقدان راهنما، تلاش برای بازیافت نغمه‌ای که پیش از آنکه دانسته شود، شنیده و حس شده بود. صدایی نه از بیرون که از ساحت ناپیدای درون، از افقی فراموش شده که همچون یادآوری قدسی به هیئت نغمه تجلی می‌کرد. «یک دَمِ یار» لحظه‌ای است که نوری ناپیدا بر جان می‌تابد و در سکوت به نغمه بدل می‌شود؛ سفری از خامی به کشف، از سنت به زبان شخصی. این اثر آمیزه‌ای است از موسیقی دستگاهی ایران و نغمه‌های کهن اقوام، آمیخته با شعر عارفان؛ نه روایت است و نه تصنیف، بلکه آوایی برآمده از نیاز، شور و تأمل و نخستین گام در راهی بی‌پایان.»

آلبوم «کنون»؛ حضور نوازندگان شناخته در یک پروژه تخصصی

«کنون» نام یکی از تازه‌ترین آلبوم‌های منتشر شده در فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقایی است که طی روزهای گذشته به آهنگسازی الیاس دژآهنگ و همراهی تعدادی از نوازندگان شناخته شده کشورمان در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

آلبوم «کنون» اثری از الیاس دژآهنگ شامل آثاری در سه مجموعه با نام‌های «کنسرتینو برای عود و ارکستر (اپوس ۵)» با سه بخشِ چهارگاه، ابوعطا و نوا، «قطعه‌ای برای ساکسفون آلتو و ارکستر زهی (اپوس ۶)»، «مرثیه» و «سه طرح برای هارمونیکا و ارکستر زهی (اپوس ۷) با سه بخش: تجلی، حقیقت و ابدیت» است.

ناصر رحیمی نوازنده فلوت، فهیمه تقوی نوازنده ابوا، سایوری شفیعی نوازنده کلارینت، علیرضا متوسلی نوازنده فاگوت، فاطمه یوسفی‌نژاد نوازنده هورن، حسن فراهانی نوازنده ترومپت، دانیال جورابچی نوازنده ویولن، ویولا، ماکان خوی‌نژاد و کوروش کشاورز نوازندگان ویولنسل، عادل اصغرزاده نوازنده کنترباس، مریم خدابخش نوازنده عود، داوید داویدیان نوازنده ساکسفون و الیاس دژآهنگ نوازنده هارمونیکا گروه اجرایی این مجموعه را تشکیل می‌دهند.

آلبوم «بدون او»؛ مجموعه‌ای که ساخت آن با زلزله بم شروع شد

آلبوم موسیقی «بدون او» با آهنگسازی و صدای ایمان مبرزه، در روزهای گذشته در قالب شش تصنیف منتشر شد.

در این آلبوم حسام بهرامی به‌عنوان ترانه‌سرا و توحید وحید به‌عنوان تنظیم کننده، ناظر ضبط و میکس و مسترینگ همکاری داشته است.

فرشاد شیرانی و پویا جهانمردی به‌عنوان نوازنده ویولن و ویولا، مسیح مردی‌ها نوازنده ویولنسل، حمید رضایت نوازنده فلوت، کسری جدیدزاده نوازنده کلارینت، امیرعلی صمدانی نوازنده تار، مهرداد جندقیان نوازنده سنتور، پویان جمشیدی نوازنده سازهای کوبه‌ای، همایون جهانشاهی نوازنده تنبک و مجید صالحه نوازنده پیانو دیگر هنرمندانی هستند که در این آلبوم نواخته‌اند.

مبرزه درباره این اثر گفت: اولین قدم تولید این آلبوم، ساخت ملودی در سال ۱۳۸۲ و همزمان با زلزله بم بود که نام آن قطعه در نهایت «کوچه‌های بی‌نشان» نام گرفت. سعی کردم با توجه به علاقه‌ام به موسیقی ارکسترال، از ارکستری با حضور سازهای جهانی استفاده کنم و با اضافه کردن سازهایی نظیر تار، سنتور و سازهای کوبه‌ای ایرانی، حال و هوای موسیقی ایرانی را به این مجموعه اضافه کنم.

«حکایت دلتنگی»، «کوچه‌های بی‌نشان»، «ستاره‌ها»، «ترنم»، «رویا» و «زمزمه عاشقانه» قطعات این آلبوم هستند.