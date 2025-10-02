به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین مظفری در جلسه شورای توسعه و برنامهریزی استان قزوین که عصر پنجشنبه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در محل استانداری برگزار شد با تأکید بر پیشینه تاریخی و فرهنگی استان، قزوین را دارای تمدنی چند هزار ساله دانست و اظهار داشت: این استان با آثار باستانی هفت تا هشت هزار ساله، ظرفیتهای گستردهای در حوزههای کشاورزی، صنعت، گردشگری، علم و فرهنگ دارد که در صورت بهرهبرداری صحیح، میتواند بخش قابل توجهی از نیازهای کشور را در این حوزهها تأمین کند.
امام جمعه قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، پروژه «چشمه نور» را یکی از طرحهای برجسته ملی و بینالمللی استان معرفی کرد و افزود: تحقق این پروژه میتواند جهشی علمی در سطح کشور و منطقه ایجاد کرده و قزوین را به یکی از قطبهای علمی ایران تبدیل کند و نیاز است حمایت جدی از آن صورت بگیرد.
آیتالله مظفری با اشاره به وضعیت حوزه سلامت در استان، از وجود مشکلات جدی در این بخش خبر داد و تأکید کرد: این چالشها نشاندهنده نیاز فوری به سرمایهگذاری و توجه بیشتر هستند و امیدواریم پروژههای مصوب در این زمینه هرچه سریعتر به مرحله بهرهبرداری برسند.
وی همچنین به مسائل زیستمحیطی و بحران منابع آبی استان پرداخت و دشت قزوین را یکی از مناطق حساس و حیاتی کشور توصیف کرد و تصریح کرد: بیتوجهی به این منطقه میتواند آسیبهای جدی و پیامدهای منفی گستردهای برای کشور به همراه داشته باشد و بر همین اساس، همکاری نزدیک و برنامهریزی دقیق میان استان و نهادهای مسئول امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با اشاره به وضعیت نامطلوب برخی مسیرهای روستایی، بهویژه در مناطق کوهستانی مانند الموت، گفت: بازدیدهای میدانی این مشکلات را تأیید کردهاند و انتظار میرود برای رفع این نارساییها، منابع مالی مناسب و توجه ویژهای اختصاص یابد.
