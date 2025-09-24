  1. استانها
نمایشگاه خوشنویسی مشق عشق در قزوین برگزار شد

نمایشگاه خوشنویسی مشق عشق در قزوین برگزار شد

قزوین- دبیر برگزاری نمایشگاه خوشنویسی مشق عشق از برپایی این نمایشگاه به مناسبت هفته دفاع مقدس با ۵۰ اثر ارزنده در قزوین خبر داد.

معصومه سبحانی‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برپایی نمایشگاهی با محوریت مفاهیم قرآنی، حجاب، دفاع مقدس و وطن‌دوستی خبر داد و اظهار کرد: این نمایشگاه حاصل سه رویداد خوشنویسی حضوری است که با مشارکت اساتید و هنرمندان در سازمان بسیج هنرمندان برگزار شد و آثار تولیدشده در همان جلسات، پس از آماده‌سازی و قاب‌بندی، در قالب نمایشگاهی ارزنده به مناسبت هفته دفاع مقدس ارائه شده‌اند.

سبحانی‌فرد افزود: در این نمایشگاه ۵۰ اثر خوشنویسی از هنرمندان برجسته در رشته‌های شکسته‌نویسی، ثلث و نستعلیق به نمایش درآمده است.

وی افزود: از جمله اساتید حاضر در این مجموعه می‌توان به استاد پیله‌چی اشاره کرد که آثار ارزشمندی را در این نمایشگاه ارائه کرده‌اند.

وی با اشاره به مضامین آثار، تصریح کرد: موضوعات انتخاب‌شده شامل آیات قرآن کریم، مفاهیم مرتبط با حجاب، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و عشق به وطن است که هرکدام با زبان هنر خوشنویسی، جلوه‌ای از فرهنگ مقاومت و ایمان را به تصویر کشیده‌اند.

سبحانی‌فرد ضمن دعوت از علاقه‌مندان به هنرهای اسلامی و دفاع مقدس، تأکید کرد: این نمایشگاه فرصتی است برای تجلیل از هنرمندانی که با قلم و مرکب، پیام‌های معنوی و ملی را به نسل امروز منتقل می‌کنند.

وی در پایان یادآور شد: این نمایشگاه ب همکاری مشترک اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری و سازمان بسیج هنرمندان از امروز چهارشنبه در نگار خانه استاد محصص اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شده و علاقه مندان می توانند تا روز سه شنبه در ساعات ۱۰ تا ۱۲ و ۱۶ تا ۱۸ از آن بازدید کنند.

