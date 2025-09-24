نمایشگاه خوشنویسی مشق عشق در قزوین برگزار شد

معصومه سبحانیفرد در گفتوگو با خبرنگار مهر از برپایی نمایشگاهی با محوریت مفاهیم قرآنی، حجاب، دفاع مقدس و وطندوستی خبر داد و اظهار کرد: این نمایشگاه حاصل سه رویداد خوشنویسی حضوری است که با مشارکت اساتید و هنرمندان در سازمان بسیج هنرمندان برگزار شد و آثار تولیدشده در همان جلسات، پس از آمادهسازی و قاببندی، در قالب نمایشگاهی ارزنده به مناسبت هفته دفاع مقدس ارائه شدهاند.
سبحانیفرد افزود: در این نمایشگاه ۵۰ اثر خوشنویسی از هنرمندان برجسته در رشتههای شکستهنویسی، ثلث و نستعلیق به نمایش درآمده است.
وی افزود: از جمله اساتید حاضر در این مجموعه میتوان به استاد پیلهچی اشاره کرد که آثار ارزشمندی را در این نمایشگاه ارائه کردهاند.
وی با اشاره به مضامین آثار، تصریح کرد: موضوعات انتخابشده شامل آیات قرآن کریم، مفاهیم مرتبط با حجاب، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و عشق به وطن است که هرکدام با زبان هنر خوشنویسی، جلوهای از فرهنگ مقاومت و ایمان را به تصویر کشیدهاند.
سبحانیفرد ضمن دعوت از علاقهمندان به هنرهای اسلامی و دفاع مقدس، تأکید کرد: این نمایشگاه فرصتی است برای تجلیل از هنرمندانی که با قلم و مرکب، پیامهای معنوی و ملی را به نسل امروز منتقل میکنند.
وی در پایان یادآور شد: این نمایشگاه ب همکاری مشترک ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری و سازمان بسیج هنرمندان از امروز چهارشنبه در نگار خانه استاد محصص اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شده و علاقه مندان می توانند تا روز سه شنبه در ساعات ۱۰ تا ۱۲ و ۱۶ تا ۱۸ از آن بازدید کنند.
